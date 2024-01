WALANG naiulat na Pilipino na nadamay sa serye ng mga lindol at tsunami na tumama sa Noto region, Ishikawa prefecture sa Japan noong Bagong Taon.

Ayon kay Philippine Ambassador to Japan Mylene Albano, patuloy nilang mino-monitor ang kalagayan ng mga Pilipino na nakalikas na mula sa kanilang mga bahay at nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center at city hall sa lugar.

Mahigit 1,000 Pilipino ang nasa Ishikawa Prefecture habang 860 ang nasa Yamagata.

Sa kabuuan, abot sa 298,740 ang mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba’t ibang bahagi ng Japan.

Kasunod nito’y rumagasa ang 1.2 metrong tubig sa lugar bilang epek­to ng magnitude 7.6 lindol at serye pa ng mga pagyanig sa lugar.

Nauna ring nagpalabas ang Japan Meteorological Agency (JMA) ng tsunami warning sa lugar o posibleng pagragasa ng alon na aabot sa taas na limang metro. Gayunman, ibinaba ito sa hanggang tatlong metro kinalaunan.

Patuloy namang naka-monitor ang Philippine Consulate General sa Nagoya.

Nangako rin si Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) administrator Arnel Ignacio na nakatutok sila sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Japan.

Samantala, hinikayat ng Department of Migrant Workers (DMW) ang mga overseas Filipino worker (OFW) sa Japan na tawagan ang kanilang hotline kung kailangan nila ng tulong matapos ang ma­lakas na lindol na tumama malapit sa kanlurang baybayin ng Honshu.

Ayon kay DMW Officer-In-Charge Hans Leo Cacdac, maaari silang tawagan sa DMW-OWWA Japan Help Desk na may hotline 1348 (sa ibang bansa +632 1348), DMW-MWO-OWWA Osaka hotline number +81 7022756082 at +81 7024474016.

Sinabi naman ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Eduardo de Vega na naghihintay pa rin sila ng mga ulat mula sa Japan kung may mga Pilipinong nadamay sa lindol. ­(Natalia Antonio)