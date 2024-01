Meralco Bolts rerebansehan si Jeremy Lin, New Taipei Kings

PILIT na italala ng Meralco ang unang panalo sa kanilang tahanan sa pagho-host sa dating NBA player na si Jeremy Lin at sa New Taipei Kings ngayong gabi, Miyerkoles, sa East Asia Super League (EASL) sa Philsports Arena.

Ang oras ng laro ay 7pm.

Nahulog ang Bolts sa kanilang unang home game sa huling pagkakataon, matapos matalo sa Seoul SK Knights, 81-80, sa parehong venue sa Pasig.

Ang pagkatalo ay nagtulak sa koponan pabalik sa ilalim ng Group B sa 1-3.

Ang Bolts ay may hindi natapos na negosyo sa walang talo na Kings matapos matalo ang kanilang unang engkuwentro sa New Taipei Xinzhuang gymnasium noong isang buwan, 97-92.

Pinangunahan ng 35-anyos na si Lin ang panalo na may 25 puntos at pitong assists, habang nagdagdag si import Kenny Manigault ng double-double na 19 puntos at 11 rebounds, kasama ang anim na assists.

Isang pamilyar na mukha kay Hayden Blankley ang nag-ambag din ng 15 puntos, kabilang ang siyam na puntos mula sa three-point range.

Naglaro si Blankley para sa Bay Area Dragons na nagtapos ng runner-up sa Barangay Ginebra sa nakaraang PBA Commissioner’s Cup.

Ang Taipei Kings, na nasa tuktok ng Group B na may 2-0 record, ay dumating sa bansa nitong Martes at nagkaroon ng kanilang practice sa PhilSports Arena.

Ang unang laro laban sa New Taipei ay minarkahan ang debut ng import na si Zach Lofton para sa Meralco, na nangungunang umiskor ng 35 puntos kabilang ang 6-of-13 mula sa kabila ng arko.

(Lito Oredo)