Maris, Anthony nakikipagkabugan sa DonBelle

Maraming viewers ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ ang natuwa dahil muling nagkita ng mga characters na sina Snoop at Irene na ginagampanan nina Anthony Jennings at Maris Racal.

Hindi nga lang once ang scene ng SnoRene (tawag sa tambalan nina Snoop at Irene) sa latest episodes ng serye sa Netflix kundi twice.

Una na nga riyan ang muling pagtapak ni Irene ng poop sa kalye nang muli niyang makita si Snoop.

Ang second at pinaka-latest ay ang pag-uusap ng dalawa sa loob ng kotse.

Mukhang magkakaroon sila ng maraming scenes dahil kinuha ni Irene si Snoop bilang tagabili niya ng alak every week.

Aliw na aliw nga ang mga fans at viewers sa tambalan nila at may iba pang nagsasabi na baka ma-outshine ng SnoRene ang BingLing, ang tawag sa tambalan ng mga characters nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na sina Bingo at Ling.

Pero for sure wala namang dapat ika-worry ang mga fans dahil ang BingLing pa rin ang bida at priority sa story at ibang flavor naman ng kilig ang binibigay ng SnoRene sa serye.

‘Yun na!