Marian reyna pa rin

Ang daming na-excite sa bagong pasabog ni Marian Rivera, ha! Yes, walang duda na si Marian pa rin ang reyna o ang tinaguriang Kapuso Primetime Queen.

Heto nga at ni-reveal na ng GMA-7 ang mga bigating show nila na dapat abangan ngayong 2024. At talaga namang for the win ang 2024 ng mga Kapuso dahil sa mga naglalakihang artista na kanilang mapapanood sa GMA Prime.

At dahil si Marian nga ang reyna, natural lang na siya ang pambato ng GMA ngayong 2024. Bongga nga ang pagbabalik-teleserye ni Marian kasama ang bankable actor na si Gabby Concepcion sa ‘My Guardian Alien’.

Iba rin ang teaser nito, na kapana-panabik, at first time ngang gagampanan ni Marian.

Mapapanood na rin sa January 15 ang much-awaited comeback ni Ultimate Star Jennylyn Mercado kasama ang in-demand leading man na si Xian Lim sa ‘Love. Die. Repeat.’

Back-to-back ang premiere nito sa seryeng ‘Asawa Ng Asawa Ko’ na pagbibidahan naman ng dekalibreng aktres na si Jasmine Curtis-Smith at Kapuso Total Heartthrob Rayver Cruz.

At siyempre, ang pagsasanib-puwersa sa ‘Pulang Araw’ nina Asia’s Multimedia Star Alden Richards, First Lady of Primetime Sanya Lopez, Pambansang Ginoo David Licauco, at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza.

First time naman sa isang proyekto nina Box-Office Queen Bea Alonzo, Global Endorser Gabbi Garcia, at multi-acclaimed Kapuso actress Carla Abellana na bibida sa ‘Widow’s War’.

Dapat ding abangan sa GMA Prime this year ang ‘A Lifetime With You’.

Oh, di ba? Puro malalaki, magagandang palabas ang handog nila ngayon. At abangan na lang kung sino sa kanila ang mas panalo sa puso ng mga faney.

Anyway, bukod sa pagiging reyna ng primetime ng GMA-7, puwede na rin daw tawaging Box office Queen si Marian, dahil sa laki ng kinita ng ‘Rewind’ movie nila ni Dingdong Dantes sa 49th Metro Manila Film Festival, ha!

Ang bongga nga ng mag-asawang Marian, Dingdong, ‘noh?! (Dondon Sermino)