Maja bumida sa promo ng streaming app

Nilabas na ng Netflix Philippines sa kanilang social media accounts ang three promotional photos ni Maja Salvador para sa South Korean drama series na ‘Gyeongseong Creature’.

Kakaumpisa pa nga lang ng taong 2024 ay may big surprise at good news agad si Maja dahil base sa post ng Netflix Philippines ay mukhang may gagawin siyang special project para sa promotion ng nasabing K-Drama.

Sey pa ng streaming platform sa kanilang caption, “This patient at Onseong Hospital really said, ‘Wag ako!’ Makakalabas kaya siya?”

Base pa sa kanilang caption ay sa January 3, 2024 ito lalabas, “Hindi magpapatalo sina sa ‘Gyeongseong Creature.’ Abangan!”

Binati naman agad ang asawa ni Rambo Nuñez ng mga kilalang personalidad sa bansa gaya nina Karen Davila at Chie Filomeno.

Ayon sa komento ni Maja ay hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala.

Ang ‘Gyeongseong Creature’ ay ang isa sa mga bagong original K-Drama ng Netflix na pinagbibdahan nina Park Seo-jun at Han So-hee.

Ang unang season na ito ay nahati sa two parts kung saan ang Part 1 na may 7 episodes ay lumabas noong December 22, 2023 at ang last 3 episodes na bahagi ng Part 2 ay lalabas sa January 5, 2024.