Maaaring magdulot ng pagtaas sa pamasahe ang consolidation ng mga public utility vehicle franchise, ayon sa isang ekonomista.

Sinabi ito ni IBON Foundation Executive Director Sonny Africa base sa naging karanasan ng bansa noong isinapribado ang tubig at kuryente.

“Fares will be kept low at maybe P15-P20 — P25 — for the first 3 to 5 years. But we fully expect that in 5 years or more, it will hit about P45-P50,” saad ni Africa sa interview ng ANC nitong Martes.

Ipinaliwanag pa niya na ang mga transport corporation at cooperative ay kailangang kumita nang malaki sa kanilang pa-mamasada upang mabayaran ang loan na pinambili ng modern jeepney units, pambayad sa garahe at iba pang gastusin sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno.

Nasa P13 lamang ang pamasahe sa modern jeep ngayon dahil handa pa ang mga driver na tanggapin ang mababang pamasahe upang makapagpatuloy lamang ng pamamasada.

Subalit kapag tumaas na ang mga gastusin, tiyak aniyang hihirit ng taas-pasahe ang mga operator at driver ng modern jeepney.

“There is also the increased profit motive, the profit premium being added to fares on top of that,” paliwanag ni Africa.

Nangangamba rin si Africa na posibleng iwanan ng mga modern jeep operator ang ruta na mababa ang kita. Dito aniya maaa¬ring pumasok ang mga ride-hailing app service pero dahil sa magastos ito, baka hindi rin sumakay dito ang mga nagtitipid na pasahero.

Binanggit din ng ekonomista na may katuwiran ang mga jeepney driver at operator na tutulan ang consolidation dahil wala silang mahahabol kapag mismanaged o nabangkarote ang isang kooperatiba.