Mag-ama bumulagta sa away-lupa, 1 pang anak sugatan

NAGWAKAS sa trahedya ang sigalot ng magkapatid sa pinag-aagawang lupa ng kanilang pamilya nang masawi ang dalawa at masugatan ang isa pa sa kanilang angkan noong Bagong Taon sa Tayabas City, Quezon.

Kinilala ang mga nasawi na sina Elgelito Ormacido, 64-anyos at anak na si Joselito, 38-anyos habang nasa malubha pang kalagayan ang isa pa nitong anak na si Rico, 37-anyos.

Ayon sa report ng Tayabas City police, nangyari ang insidente sa bahay ng mga biktima sa Barangay Isabang bandang alas-singko nang hapon.

Sa ulat, katatapos lang mag-inuman sa kanilang bahay ang pamilya ng mga suspek na sina Armando, nakatatandang kapatid ni Elgelito nang dayuhin nila ang huli kasama ang mga anak at mga pamangkin, isa rito ay miyembro umano ng Philippine Army.

Lumapit umano sa bahay ng mga biktima ang isa sa mga suspek na si Mark, hinamon at pinagbantaan si Elgelito at mga anak na sina Rico at Joselito na pawang nasa loob ng bahay.

Lumabas ang mag-aama at hinabol si Mark pero pinagbabaril sila ng mga nakaabang na pamilya ni Armando na sina Elmer, Christian, Venson at Vincent.

Nagtamo ng mga tama ng bala ang tatlo na ikinasawi nina Elgelito at Joselito.

Tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril pero nadakip ang lima sa mga ito kabilang si Armando at sundalong sumuko sa pulisya.

Narekober sa lugar ang anim na basyo ng cal. 45. Nakakulong na ang mga suspek sa Tayabas police station at nakatakdang sampahan ng kasong murder at frustrated murder. (Ronilo Dagos)