KAHIT problemado sa prangkisa, nanlibre pa rin ng pamasahe ang isang jeepney driver bilang Christmas gift niya sa kanyang mga pasahero.

Kahit bilang na ang mga araw nila sa kalsada, masaya pa rin ang isang driver ng traditional jeepney sa Bacolod City na nilibre ng pamasahe ang kanyang mga pasahero bilang pamasko.

Sabi ni Nichollen Fhaye de Vera, sumakay siya ng jeepney na biyaheng Libertad papunta sa Bata at wala siyang binayaran.

“Parang hindi pa makapaniwala ang mga nakasakay na free lang talaga. Christmas gift daw niya kasi baka last trip na niya ‘yun,” sabi ni de Vera sa kanyang appreciation post sa Facebook.

Sabi ng driver, hindi na raw makakabiyahe nitong January 1 ang mga traditional jeepney kagaya ng minamaneho niya.

Nagkuwento pa raw ang driver na nag-aalala siya para sa kanyang pamilya, lalo na sa kaniyang mga anak.

Kahit daw sa ganitong sitwasyon, nakangiti pa rin daw ang driver sa mga pasahero niya.

Humanga sila sa diver dahil sa kasalukuyang sitwasyon, pinili pa rin nito ang maging mapagbigay.

Hindi na kinuha ni de Vera ang pangalan ng driver pero kinunan niya ng larawan ang jeep nito pagkababa niya.

Sabi ni de Vera, isasama niya sa kanyang mga panalangin ang nasabing driver at iba pang kagaya ni Manong.

“God is with us ah ‘di mag balaka (‘wag mag-alala),” post ni De Vera.

Pinalakas naman ng mga netizen ang loob ng mga jeepney driver.

“If God closes the door He opens the windows. God is in control. Have faith mga driver,” sabi ng isang netizen.

“God bless you Kuya driver! God is good all the time. Amen,” sabi naman ng isa pa.