May paghuhugutan ng pondo ang gobyerno para masiguro ang libreng tuition ng 1.8 milyong mag-aaral sa State Universities and Colleges (SUCs) ngayong 2024.

Isiniwalat ni Senador Sherwin Gatchalian, nasa 2024 General Appropriations Act (GAA) ang isang special provision kung saan nakasaad na maaaring gamitin na pondo sa free college education ang mga hindi nagalaw na balanse ng Higher Education Deve­lopment Fund (HEDF).

Ang naturang pondo ay gagamitin para punan ang mga kakulangan sa pondo ng libreng kolehiyo sa mga SUC at ang program of receipts and expenditures, na nakabatay naman sa bilang ng mga enrol-lees at ang matrikulang inaprubahan ng mga board of regents o trustee ng mga natu­rang SUCs.

Mahigit P4.1 bilyon ang kakulangan sa pondo ng programang libreng kolehiyo. Ayon sa Phi­lippine Association of State Universities and Colleges (PASUC), tinatayang aabot sa 1.8 mil­yong mga mag-aaral ang makikinabang sa libreng kolehiyo ngayong 2024.

Iminungkahi ni Gatchalian ang paggamit ng HEDF dahil batay sa datos ng Bureau of Treasury, higit P10 bilyon ang accumulated net ba­lance ng naturang pondo noong Mayo 22, 2022, sapat upang mapun-an ang pinangangambahang kakulangan sa pondo ng mga SUCs para sa taong 2024. (Dindo Ma-ti­ning)