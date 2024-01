Kemikal ng hair relaxer, nakaka-cancer – study

Malaki ang panganib na ma-develop ang uterine cancer sa mga babae na malimit na magpa-hair relax.

Sa isinagawang pag-aaral sa Boston University ng postmenopausal Black Woman, lumalabas na 95% ng adult Black Woman sa US ang gumagamit ng hair relaxers.

Nabatid na balak ipanukala ng US Food and Drug Administration ang pag-ban sa formaldehyde (FA) at iba pang FA-releasing chemicals gaya ng methylene glycol na isang ingredient sa hair smoothing at hair straightening na ibinebenta sa Amerika.

Nalaman na maraming Black at Latina ang pinaghihinalaang nagkaroon ng gynecologic cancers gaya ng breast, ovarian at uterine cancer dahil sa matagal nang paggamit ng hair relaxer.

Sa pinakahuling pag-aaral sa may 45,000 kababaihan na walang history ng cancer at intact uterus na tinanong may 20 taon ang nakakalipas, lumalabas na may kaugnayan ang ginagamit nilang hair relaxer sa kanilang tinamong sakit.

Sa resulta ng ginawang pag Analisa, lumabas sa Black Women’s Health Study na ang postmenopausal women na gumagamit ng nasabing product nang dalawang beses sa isang taon ay mas mataas ng 50% ang panganib na magkaroon ng uterine cancer kumpara sa mga babae na minsan lang gumamit o hindi talaga gumagamit ng hair relaxer.

“We did not have information on specific brands of hair relaxers used by women in our study,” ayon kay Kimberly Bertrand. “However, we did ask about the usual use of lye vs no-lye formulations. Positive associations were apparent for both lye and no-lye formulations.”

Ang naturang produkto ay may ingredients ng mapanganib na toxicants at carcinogens, gaya ng formaldehyde at heavy metals, na may kasama ring phthalates, parabens at iba pang endocrine-disrupting chemicals.

(Juliet de Loza-Cudia)