Hindi nahintay ang alas-12:00!

Kailangan ba talagang kainin ang mga handa sa Media Noche ng eksaktong alas-12:00 ng hatinggabi kapag Bagong Taon?

Marami siguro sa inyo ang nakaka-relate sa ganitong senaryokapag New Year celebration sa ating mga bahay.

Extra challenge lagi ang paghihintay sa Media Noche sabisperas na paghihiwalay ng taon bago simulan ang salu-salo ng buong pamilya, lalo na kung gutom na at medyo antok na rin.

Bahagi na ito ng kulturang Pinoy dahil may kasabihan na kapagsinunod ang ganitong tradisyon, mas titibay ang Samahan ng pamilya bukod sa sumisimbolo ito ng pag-asa at kasaganaan saisang buong taon.

Ganito rin ang ganap sa aming bahay bago mag-New Year. Parang ang tagal ng oras. Pagkatapos ng mga preparasyon sapagkain, dekorasyon hanggang sa isusuot na kulay ng damit..parang gutom na kaming lahat at hindi na mahihintay pa ang alas-dose.

“Bawal magutom sa New Year!” sabi ng bunso ko.”Natatakamna kami sa roast beef” sabi naman ni hubby, kain na tayo”, sigaw nila na may tila kahalong pang-aasar.

Nakakatawa lang dahil dinaan pa namin sa botohan ang desiyonnaming apat kung kakain na kami kahit halos 3-oras pa bagoNew Year.

Sa totoo lang ay nakakagutom talaga ang ganitong mga eksenadahil sa masasarap na handa na nakatambad sa lamesa. May roast beef, lumpiang shanghai, buttered pork, chami noodles, chaofan at iba pang dessert ang hirap i-resist lalo na’t wala naring magawa dahil umiwas na rin kami sa pagpapaputok ngayon.

Parang ang tagal ng oras. Marahil isa ito sa dapat maging 2024New Year resolution namin, ang magkaroon ng self-discipline saoras at ang pagiging matimpiin sa anumang tukso at temptasyon.Haha

Maaga din kase kaming nananghalian at hindi pa nagmeryendakaya may rason para makaramdam na kami ng matinding gutomsa dinner time. At sa kasamaang palad nga ay hindi na talagakami nakapaghintay.

Kahit mistulang ‘breaking the tradition’ ang peg namin noongNew Year, wala namang nagbago sa pakiramadam at excitement ng isang masayang salu-salu sa New Year na kasama ang buongpamilya.

Masaya ang kuwentuhan, biruan at reminiscing ng mgachildhood memories kung saan habang abala sa paghahanda ng foods ang mga magulang at kapatid ay wala naman silang ibanginiintindi kundi maglaro hanggang sa mapagod. Kakain na lang kapag tinawag na sa lamesa.

Eksaktong 9:00 pm ay kumain na kami ng sabay-sabaypagkaraang ng isang mataimtin na dasal ng pasasamalat. Kauntilang muna parang prelude sa New Year feast. Mahirap din kasing magtiis ng gutom. Nakakatakam talaga ang maraming pagkain sa harapan.

Kaya ayun, busog na kami bago sumapit ang alas-dose. Nagkapena lang kami sa mismong oras nang paghihiwalay ng taon.Kapansin-pansin lang na hindi na gaanong maingay ang putukansa amin, marahil ay dahil nagsilakihan na rin ang mga bata noonna maiingay na dating nagpapaputok at nagsisindi ng lusis sakalsada.

Isa pang isyu kapag tapos na ang malalaking handaan ay ang mga natirang pagkain na nakatambak sa refrigerator pagkataposng okasyon.

Siyempre hind natin kayang ubusin lahat ng ating hinanda. Laginaman tayong ganito ka- excited mag- prepare ng maraming food kahit alam natin na hindi ito kayang maubos.

Kahit ako ay guilty sa ganitong maling gawi kapag Pasko at Bagong Taon pero natuto na ako. Nanghihinayang akongmagtapon ng tirang pagkain at mga prutas na inabot ng sira o pagkapanis.

Ngayon, walang masyadong let over food sa aming ref ngayongumpisa ng NY dahil pinag-isipan ko itong mabuti. Kaya next time, dapat maging wais sa pagpili ng pagkain at sa preparasyonpara walang masayang.

Pero kung marami pa kayong extra food, pwede naming i-recycle ang mga tirang tsibog. Naka-ilang init ka na mga sa mgapagkain? Yun ibang tiring isda o karne maaring isahog sa gulayo sinabawan.

Mas praktikal din na ilagay muna sa freezer ang ibang ulam.Pero dapat alam natin kung anong food ang pwedeng i-ref at hindi.

Iwasan nating magsayang ng pera at grasya. Isa pang magandang New Year resolution ito para mas praktikal atmatipid na 2024. Masaganang Bagong Taon sa lahat!