Helper tumangging maghatag, gulpi-sarado sa wasalak

MAGA ang mukha at halos hindi na makilala ang isang truck helper nang kuyugin at bugbugin ito ng umano’y mga walang sawa sa alak (wasalak) matapos itong tumangging maghatag sa kanilang walwalan sa Malabon City noong Lunes.

Isinugod muna sa San Lorenzo Ruiz General Hospital ang biktimang si Elvin Dalumpines, 43-anyos, ng Sanciangco st., Barangay Catmon bago siya inilipat sa Tondo Medical Center.

Nagtamo ito ng bali sa tadyang, black eye at su­gat sa mukha dahil sa mga suntok at sipa ng grupo ni Ariel Claro, binata, nasa hustong gulang, ng Pilapil st., Barangay Catmon kasama ang tatlo pa niyang kasamahan na tumakas matapos ang panggugulpi.

Ayon sa saksing si Jeremy Lugpit, nagsimulang mag-inuman sa harap ng Esclitos General Merchandise sa Barangay Catmon ang mga suspek bandang alas-10:30 nang umaga.

Dumating ang biktima at bumili ng sigarilyo sa tindahan at saka ito hini­ngan ni Claro ng panghatag sa kanilang inuman. Nagalit ang mga suspek nang tumanggi ang biktima dahilan para pagtulungan nila itong gulpihin at ingudngod ang mukha sa semento.

Huminto lang ang mga suspek nang awatin sila ng mga lalaking residente. Nakatakas na rin ang mga ito nang dumating ang mga tauhan ng Sub-Station 4. (Orly Barcala)