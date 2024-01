Ghost nagpabilib sa Juvenile 3rd leg

LUMIYAB sa rektahan ang kabayong si Ghost matapos nitong angkinin ang titulo sa katatapos na 2023 Philracom “3rd Leg Juvenile Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Linggo ng hapon.

Lumabas sa aparato na pang-siyam si Ghost habang nasa unahan ang kakamping si Simply Jessie na nilulutsa ni Spolarium, nanonood naman sa tersero pwesto si Every Sweat Counts.

Matindi ang bakbakan sa unahan nina Simply Jessie at Spolarium sa kalagitnaan ng karera, tersero pa rin si Every Sweat Counts, nasa pang-apat ang liyamadong Morning After habang unti-unting lumalapit si Ghost.

Nang makarating sa huling 400 metro ng karera ay inagaw na ni Bill Jordan ang bandera pangalawa na si Every Sweat Counts at tersero si Morning After pero si Ghost ay malakas ang dating.

Sa rektahan nakitaan ng husay si Ghost, malakas na isinigaw ng race caller ang pangalan ng winning horse dahil sa lakas ng remate.

Muntik pang mabangga ni Ghost ang puwetan ni Bill Jordan dahil sa lakas ng dating kaya hinatak pa ng hinete nitong si John Alvin Guce papalabas.

Mabuti at may distansiya pa kaya nanalo si Ghost ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang Bill Jordan.

Inilista ni Ghost ang tiyempong 1:41.4 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng owner nito ang tumataginting na P1,080,000 premyo habang P360,000 ang ibinulsa ng may-ari ng second placer na si Bill Jordan.

(Elech Dawa)