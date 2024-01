NAGULAT pero natuwa ang Kapuso actress na si Gabbi Garcia dahi ang nasakyan niyang eroplano ng Philippine Airlines (PAL) ay kung saan naka-duty bilang flight attendant ang kanyang ina.

Sa Instagram post, flinex ni Gabbi ang kanyang ina na isang flight attendant ng PAL bago ito na-promote bilang flight purser.

Nag-share siya ng throwback video ng kanilang flight pauwi mula sa Canada, isang buwan na ang nakararaan.

Makikita sa shinare ni Gabbi na video na binibiro niya ang kanyang ina habang sini-serve sa kanya ang pagkain kasama ang boyfriend na si Khalil Ramos.

“Throwback to our flight going home from Canada with @flypal about a month ago my mom before being promoted as a flight purser with one of her most demanding, most difficult, and most loved passengers, ME,” saad ni Gabbi.

“Here’s your arroz caldo,” mahinahong sabi ng Mommy ni Gabbi habang nilalapag ang nasabing pagkain.

“Uhm…wala na po bang iba?” pang-aasar ni Gabbi.

“Wala na…” ang agarang sagot ng kanyang Mommy sabay tawa nang mahina. Tumawa din si Gabbi.

Hindi talaga tinantanan ni Gabbi ang kanyang Mommy dahil maya-maya ay tinanong naman niya ito kung hanggang bahay ba nila ay puwede pa siya mag-utos.

“Ay, hindi na…dito lang,” sagot ng kanyang Mommy, sabay tawa ang dalawa.

“Nadamay pa si @khalilramos wahahaha! love you Mom @lopeztes!!! Lol!! here’s to more flights with you!” dagdag pa niya.

Sabi ni Gabby, ‘extremely proud’ siya sa career milestone ng ina.

“I’m extremely proud of you Mom! 30+ years in service, definitely a career milestone!!” sabi ng aktres. (Issa Santiago)