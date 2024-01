Belle’s so sweet! – Ruffa

Marami ang natuwa nang mag-post si Ruffa Gutierrez ng picture nila ni Belle Mariano habang magkasama sa Tokyo, Japan.

Sey ni Ruffa sa caption, “Caroline Tiu and Atty. Gina Ong meet in Tokyo. So happy we were able to meet up beautiful @belle_mariano.

Happy New Year and more blessings to come in 2024!”

Bago mag-New Year nang magkita sina Ruffa at Belle.

Talagang plano raw ang pagkikita nilang ‘yon.

Sabi ni Ruffa sa chat namin, “Planned ‘yon! Belle’s so sweet!”

Co-stars nga sa ‘Can’t Buy Me Love’ ng ABS-CBN, Netflix ang dalawa.

Actually sa tuwing ikinukuwento sa amin ni Ruffa si Belle ay palagi niyang pinupuri ang dalaga.

Bilib daw siya sa pagiging down to earth ni Belle.

“She’s super sikat, pero she’s so nice. Simple lang. She’s down to earth. Saka very respectful siya sa mga nakakatanda sa kanya. Nice siya sa lahat ng mga kasama namin sa taping,” papuri ni Ruffa kay Belle.

Siyempre, sobrang puri rin ni Ruffa si Donny Pangilinan, na hindi lang niya kasama sa ‘Can’t Buy Me Love’, sobrang close rin siya sa pamilya ng aktor dahil friends niya ang parents nito na sina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan.

“Donny’s always nice to me naman. Noon ko pa siya kilala dahil sa parents niya.

“Mabait si Donny. Masarap silang ka-work ni Belle,” puri pa ni Ruffa sa DonBelle.

So bongga!

(Jun Lalin)