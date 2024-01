Anne, Marian, Jennylyn muling bibida: Mga bonggang TV show ngayong 2024, aabante!

Sinubaybayan hindi lang dito sa Pilipinas ang mga Pinoy serye na umere noong 2023.

Una na riyan ang ‘Linlang’ na kahit sa streaming platform na Prime Video unang lumabas ay maituturing ito na pinakamatagumpay na serye ng 2023 dahil pinanggigilan ito sa mahigit 240 countries, pumasok sa Top 10 sa mahigit 30 countries, at nag-number one sa mahigit 10 countries.

Ito rin ang Top 11 series ng Prime Video sa buong mundo noong 2023.

Simula January 23 ay mapapanood na sa TV ang teleserye version ng ‘Linlang’ na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM de Guzman, Kyla Estrada, at Maricel Soriano.

Dahil sa tagumpay nga ng ‘Linlang’ ay muling magtatambal sina Paulo at Kim sa Philippine TV adaptation ng hit South Korean webtoon and TV series na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Magiging visible talaga sa TV si Chinita Princess this year dahil maliban sa ‘Linlang’, ‘What’s Wrong With Secretary Kim’, ‘It’s Showtime’, at ‘ASAP Natin ‘To’ ay mapapanood din siya sa pagbabalik ng ‘Pinoy Big Brother’ kasama sina Bianca Gonzalez, Robi Domingo, Enchong Dee, at Melai Cantiveros.

Sarap na sarap naman ang global viewers sa first-ever Filipino series ng Netflix, ang ‘Replacing Chef Chico’ na pinagbibidahan nina Alessandra de Rossi, Sam Milby, at Piolo Pascual kaya naman nakamit nito ang Top 9 sa Global Non-English TV ng nasabing streaming platform.

Magbabalik naman si Papa P sa teleseryeng ‘Pamilya Sagrado’ ngayong 2024 kung saan makakasama niya sina Kyle Echarri at Grae Fernandez.

Nag-number one rin sa iba’t ibang Asian countries ang Prime Video series ni Arjo Atayde na ‘Cattleya Killer’.

Hindi lang sa viewers pumatok ang ‘Cattleya Killer’ pati na rin sa critics. Sa katunayan ay nakakuha ito at si Arjo ng international nominations mula sa 2023 Asia Contents Awards & Global OTT Awards and Asian Academy Creative Awards (AACA) 2023.

Muli namang gagampanan ni Arjo ang character ni Benjo na nagbigay sa kanya ng kanyang first Best Actor award sa AACA noong 2020.

Exciting ang pagbabalik ni Arjo bilang Benjo sa ‘The Bagman’ dahil makakasama niya ang mga award-winning actors na sina John Arcilla at Judy Ann Santos.

Hindi rin nagpahuli ang GMA Network sa pagbigay ng dekalibreng serye sa taong 2023.

Big hit nga last year ang historical series ng Kapuso, ang ‘Maria Clara at Ibarra’ na pinagbibidahan nina Dennis Trillo, Julie Anne San Jose, at ang love team na nabuo sa serye na sina Barbie Forteza at David Licauco o BarDa.

Dahil sa tagumpay ng love team at ng nasabing serye ay muling mapapanood sa isang historical series ang BarDa this year.

Ito nga ang ‘Pulang Araw’ na biggest series ng Kapuso for 2024 na pagbibidahan nina Alden Richards at Sanya Lopez at makakasama nga nila ang BarDa.

Maliban sa ‘Pulang Araw’ ay marami pang interesting shows ang dapat abangan sa GMA-7 ngayong 2024.

Sa hapon naman mapapanood ang Pinoy version ng South Korean drama series na ‘Shining Inheritance’ na pagbibidahan nina Kyline Alcantara at Kate Valdez kasama si Coney Reyes.

Bibida naman sa unang pagkakataon si Elle Villanueva sa teleseryeng ‘Makiling’ kung saan makakapareha niya si Derrick Monasterio.

Gaganap naman na abogado si Jo Berry sa ‘Lilet Matias: Attorney-at-Law’ habang patuloy na mapapanood si Jillian Ward bilang Dra. Analyn Santos sa hit seryeng ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Sa primetime block naman ng Kapuso network ay patuloy na mapapanood ang action serye ni Ruru Madrid, ang ‘Black Rider’.

Labanan ng kabitan serye ang third slot ng primetime dahil magtatapatan ang ‘Linlang: The Teleserye Version’ at ang Kapuso seryeng ‘Asawa ng Asawa Ko’. Sa nasabing Kapuso serye ay pag-aagawan nina Jasmine Curtis-Smith at Liezel Lopez si Rayver Cruz.

Magbabalik na rin sa teleserye ang mga Kapuso Queens na sina Jennylyn Mercado at Marian Rivera.

Si Jen ay mapapanood kasama si Xian Lim sa ‘Love. Die. Repeat.’ habang isang guardian alien naman ang gagampanan ni Marian sa ‘My Guardian Alien’.

Gaya nina Marian at Jen, balik-teleserye na rin si Anne Curtis para sa Philippine version ng hit South Korean drama series na ‘It’s Okay Not To Be Okay’ ng ABS-CBN.

Taong 2014 pa nang huling bumida sa isang teleserye si Anne at ito nga ang ‘Mars Ravelo’s Dyesebel’ at sa kanyang pagababalik ay makakasama niya ang mga mahuhusay na Kapamilya actors na sina Joshua Garcia at Carlo Aquino.

Inaabangan na rin kung magbabalik ang Pop Royalty na si Sarah Geronimo bilang coach sa upcoming third season ng ‘The Voice Teens’.

Pabonggahan at talagang aabante ang mga network at streaming platforms sa pagbibigay ng mga quality TV shows kaya naman panalo ang viewers!

