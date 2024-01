9 o’clock eating habits tagilid sa stroke

Malaki umano ang panganib na magkaroon ng cerebrovascular disease gaya ng stroke, ang mga taong kumakain pa ng hanggang alas-9:00 ng gabi.

Ito ang lumabas sa may 12 taon isinagawang pag-aaral na nailathala sa Nature Communication kung saan nakitang hindi rin ito praktikal.

Sa halip na magpunta sa gym ng pitong beses isang linggo at pangakuan ang sarili ng istriktong healthy diet, may mga inirekomenda na paraan para manatiling malusog at makaiwas sa sakit.

Kabilang na dito ang ilang meditation session sa loob ng isang buwan, pagkain ng mas maraming plant-based meals o ugaliin ang paglalakad kasama ang pamilya.

Nabatid na ang light physical activity (LPA) ay may makukuhang major benefits para labanan ang childhood obesity kasabay ng pagsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) na

60-minutong moderate-to-vigorous physical activity (MVPA).

Alam natin na ang pagkain ay may epekto sa kalusugan, ang mas maagang pagkain sa huling meal ay mas mainam sa puso pero pag ginawa ang pagkain ng mas gabi ay mas malaki ang panganib na magkaroon ng cardiovascular disease.

Isa pang dapat na iwasan ay ang pagkain ng masyadong gabi dahil ang pagkain ng alas-9:00 ng gabi ay may dalang 28% panganib sa cerebrovascular disease.

Sinabi rin sa pag-aaral sa Cell Metabolism na ang pagkain ng late ay nakakabawas ng enerhiya ng katawan at maaring maging sanhi ng obesity at iba pang problema sa kalusugan.

(Juliet de Loza-Cudia)