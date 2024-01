TATLONG pagkaing Pinoy ang napasama sa Top 100 breakfast sa isinagawang survey ng TasteAtlas.

Nangungunang Pinoy dish na patok na almusal ang tortang talong na pang-46 sa listahan.

“Torta is a popular Filipino dish consisting of an omelet filled with ground meat and vegetables such as diced potatoes. Savory and extremely satisfying, the dish is usually served as a main course, preferably over rice. It is recommended to pair torta with condiments such as banana ketchup,” deskripsiyon dito ng TasteAtlas.

Ika-52 naman ang silog o sinangag at itlog na maaaring sahugan ng iba pang putahe gaya ng tapa.

“The difference between each of these dishes is in the additional component that’s served with the garlic rice and eggs, such as tapa (sliced meat), longganisa sausages, tocino bacon, bangus milkfish belly, chorizo, hot dogs, pork chops, Spam, fried chicken, or beefsteak, among others,” saad naman nito patungkol sa silog.

Samantala, swak din bilang the best na pang-agahan ang kilalang Christmas food na bibingka, na rumanggo naman na pang-88.

“In its simplest form, bibingka is a simple Filipino cake that consists of rice flour and water,” anang TasteAtlas. (Issa Santiago)