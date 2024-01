San Miguel mas magiging deadlysa pagbabalik ni June Mar Fajardo

MAS magiging deadly pa ang San Miguel Beer kapag nakabalik na si June Mar Fajardo sa PBA Commissioner’s Cup.

Bumabalik na rin ang ritmo ni Terrence Romeo, maaasahan pa ang bagong import ng Beermen na si Bennie Boatwright na ipinalit kay Ivan Aska.

Loob at labas ang laro ni Boatwright, may tira din sa 3-point range. Kapag nakabalik si Kraken, kumpleto na ang arsenal. May CJ Perez, Marcio Lassiter, Chris Ross, Jericho Cruz at ang bagong dagdag na si Don Trollano.

Si Boatwright ang angkla.

“It’s gonna be hard for them (ibang teams) to do what they want – to chase Bennie or to challenge his shots,” ani coach Jorge Gallent pagkatapos ng 117-96 win sa Phoenix noong December 25. “Bennie read the situation well.”

Sa panalong ‘yun, gumigitgit sa top four ang Beermen, kaakbay ang Ginebra sa 6-3 sa 4th-5th spots.

Twice-to-beat ang top four sa quarterfinals pagkatapos ng 11-game eliminations.

“Our goal at the start of the conference was to get to the top four,” dagdag ni Gallent. “I think we’re closing in on that.”

Nagpapagaling mula wrist injury si Fajardo, posibleng makabalik na sa playoffs ang seven-time MVP.

Sunod na asignatura ng SMB ang Terrafirma sa January 7, tatapusin ang elims kontra Blackwater sa January 12. (Vladi Eduarte)