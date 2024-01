Righteous Ruby tigasin sa Imported-Local Race

BAGO natapos ang taon ay itinodo ng kabayong si Righteous Ruby ang lakas upang masungkit ang korona sa 2023 Philracom “Imported/Local Challenge Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Nasa huli sa largahan si Rigteous Ruby na sinakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate habang naglulutsahan sa unahan sina Senshi Spirit at In The Zone.

Pagdating sa kalagitanaan ng karera ay nanatili pa rin sa unahan si lna Senshi Spirit at In The Zone, tersero si Shastaloo, pang-apat si Bombay Nights habang kulelat pa rin si Righteous Ruby.

Sa far turn ay umuunat na sa unahan si Senshi Spirit habang nauupos na si In The Zone pero sina Shastaloo at Righteous Ruby ay unti-unti nang kumakapit sa nangunguna.

Pagsapit ng huling kurbada ay nasa dalawang kabayo na lang ang agwat ni Senshi Spirit sa mga humahabol na sina Shastaloo at Righteous Ruby pero sa rektahan ay lumiyab ang winning horse.

Inagaw ni Righteous Ruby ang bandera sa huling 150 metro ng karera kaya nanalo ito ng may anim na kabayong agwat sa pumangalawang si Shastaloo.

Inilista ni Righteous Ruby ang tiyempong 1:51.6 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Joseph Dyhengco ang P600,000 premyo.

Kinubra naman ng owner ng second placer na si Shastaloo ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth na sina Senshi Spirit at Bombay Nights, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)