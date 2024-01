Richard, Annabelle nanood ng MMA fight kasama si Pacquiao

Ngayong New Year ay si Ruffa Gutierrez ang unang ka-chat ko.

Kinumusta namin kay Ruffa ang pagsalubong ng pamilya nila sa 2024.

Sey ni Ruffa, “We had yakiniku dinner on the 31st except for Mom and Chard who watched the MMA fight wherein Manny Pacquiao was a guest speaker.”

Kahit sa pagsalubong ng 2024 ay hindi raw sila magkakasama sa Tokyo.

Dagdag pang tsika ni Ruffa, “Hiwalay kaming lahat ng New Year’s. Hahaha.

“Kami nina Chard, Lorin, and Venice and magkakasama.

“Elvis, Alexa, their kids and Dad.

“Si Mom with Manny Pacquiao and family. LOL.”

Sabi naman ni Richard, pay per view event ‘yung pinuntahan nila na guest speaker nga si Manny.

“‘Yung sa RIZIN Fighting Federation. We had fun,” kuwento niya.

May photo shoot naman ang pamilya Gutierrez ng January 1 at complete raw sila.

Sobra nga palang na-miss ni Richard ang mga anak na sina Zion, Kai at bukas mababasa ang kuwento niya tungkol sa pagsa-shopping niya para sa mga anak.

Bongga!