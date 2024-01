HUMILING ng karagdagang 4,000 body-worn camera ang Philippine National Police (PNP) para ngayong taon.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, kulang ang 3,000 unit na body camera ng mga pulis kaya humihi­ling sila sa pamahalaan ng dagdag pang 4,000 unit nga­yong taon.

“For 2024, I understand ay merong additional na at least nasa around 4,000 yata ‘yung request namin na kasama sa budget. Hopefully, ma-fulfill na ‘yung kaunti nating variant. Hindi man ‘yung kabuuan ng 45,000 pero at least, base sa huling budget hearing ay kasama sa 2024 budget ‘yung procurement ng additional body-worn cameras,” ani Fajardo.

Noong 2021, nagluns­ad ang PNP ng body-worn camera system para sa mga pulis upang matiyak ang transparency at legitimacy ng law-enforcement operations na ikinakasa nila.

Ani pa ni Fajardo, hindi lang naman camera ang feature ng isang unit kundi mayroon din itong global positioning system (GPS) na napakahalaga sa police operation.

“‘Yung isang unit lamang ng camera would cost more than P135,000 kung hindi ako nagkakamali. Kasi hindi lang siya isang camera, kasama doon ang program, ‘yung docking station, ‘yung GPS capability niya at internet at SIM capability niya,” dagdag ni Fajardo. (Vince Pagaduan)