Kasabay ng kanyang pagbati sa sambayanang Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon, siniguro ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos na hindi pababayaan ang pagkakaloob ng mahusay at mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng mga proyekto ng kanyang administrasyon.

Sinabi ng Pangulo na hindi niya hahayaang maantala ang mga nakalinyang proyekto ng gobyerno para mabilis ang paghahatid ng serbisyo sa mga tao tungo sa pagsulong ng bansa.

Kaya tututukan umano niya ang pagproseso pa lamang sa mga dokumento at lisensiya.

Binigyang-diin ng Pangulo na kapag atrasado ang isang proyekto ay nangangahulugan ito na napagkakaitan ng maayos na serbisyo ang publiko. Wawalisin umano niya ang red tape sa gobyerno na siyang nagpapabagal sa serbisyo publiko.

“We will continue to purge government of rules that slow the delivery of public services because when projects get delayed, progress is denied our people. And this commitment to efficiency and service will extend to documents and licenses because service delayed is also service denied,” pahayag ng Pangulo.

Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino dahil sa tiwala at kumpiyansa aniya sa kanyang administrasyon.

“We look back to the past year pleased with what we have done. We look forward to the new year with the pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead and we know that these can only be achieved with hard work,” wika pa ni Pangulong Marcos. (Aileen Taliping)