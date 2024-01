Nikola Jokic, Denver super liyamado laban sa Charlotte

SUPER lliyamado ang defending champions Denver Nuggets ni Nikola Jokic kontra Charlotte Hornets sa 2023-2024 NBA regular season game ngayong araw.

Halos wala nang hahamigin ang mga tataya sa Nuggets dahil 1.09 lang ang dibidendo nito habang 9.20 naman sa Hornets.

Ibig sabihin, magiging P109.00 lang tama sa P100 taya para sa Denver habang P920 ang balik ng P100 taya sa Hornets.

Kaya naman para maparehas o maging balanse ang odds ay kailangan may plus 14.5 ang Charlotte, magiging 1.92 ang kanilang dibidendo at 1.93 na sa Denver.

Galing sa talo ang Nuggets, tangan nila ang 23-11 karta at nasa pangatlong pwesto ng Weastern Conference.

Sadsad naman ang Hornets sa huling 10 laro nila, may baraha itong 7-23 at nasa pang-13 sa East.

Samantala, ang ibang odds ng mga lalaban na koponan ngayong araw ay ang New York Knicks (2:01) versus Minnesota Timberwolves (1.84), Toronto Raptors (1.76) kontra Cleveland Cavaliers (2.12) at Houston Rockets (1.32) laban sa Detroit Pistons (3.55). (Elech Dawa)