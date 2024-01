New Year sinalubong ng 2 patay sa boga, ligaw na bala

DALAWA ang naiulat na nasawi dahil sa insidente ng pagpapaputok ng baril at ligaw na bala sa kasagsagan ng pagsalubong sa Bagong Taon nitong Lunes, ayon sa ulat ng Philippine National Police (PNP) kahapon.

Bukod dito ay dalawa rin ang namatay sa sunog dahil sa ilegal na papu­tok.

“Isa ang namatay dahil sa firecrackers. May reported din na dalawang namatay sa fire incident due to firecrackers. Ito ‘yung nangyari sa Marikina kung saan may sumabog na truck at may namatay na dalawa at meron ding mga suga­tan,” saad ni PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo.

Aniya, nangyari ang insidente ng pagkasawi sa stray bullet habang nasa kasagsagan ang pagsalubong sa Bagong Taon nitong Lunes.

Nakatayo umano ang biktima at nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan sa terrace ng kanilang bahay sa Mariveles, Bataan nang bigla itong matumba.

Nakita ng kanyang mga kaibigan na may tama ito ng baril sa tagiliran.

Linggo naman nang gabi nang magpaputok ng baril ang isang la­sing na pulis gamit ang kanyang service firearms sa likod ng kanilang barracks sa Zamboanga City.

Nasa kustodiya na ito ng pulisya habang nahaharap sa kasong kriminal at administratibo.

Samantala, batay sa datos ng PIO, umabot na sa 509 ang mga naitalang nasugatan dahil sa pagpapaputok ng firecrackers simula Disyembre 16, 2023 hanggang Enero 1, 2024.

Nakapagtala din ang PNP ng 13 kaso ng insidente ng illegal discharge of firearms kung saan 13 suspek ang naaresto kabilang ang tatlong pulis at dalawang sundalo.

May 26 katao naman ang naaresto sa pagbebenta ng ilegal na papu­tok kung saan aabot sa P3,694,794.50 ang kabuuang halaga ng paputok na nakumpiska.

Maaaring makulong ng hanggang isang taon, multang P30,000 at pagkansela ng business permit ang posibleng maging parusa sa mga nadakip. (Edwin Balasa)