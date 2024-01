Nabalot ng smog ang National Capital Region (NCR) matapos ipagdiwang ang bagong taon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nagmula ang smog sa pagsindi ng mga paputok.

Ipinaliwanag ni Pagasa weather specialist Rhea Torres na naging dominant ang usok sa kasalukuyan.

“Dahil ‘yung thermal inversion at the same time, nangyari po ‘yung putukan kumbaga ng pagsalubong natin sa bagong taon, mas naging dominant po ‘yung kumbaga usok po na present sa hangin natin,” paliwanag ni Torres sa isang panayam.

“Ang nangyari po, ‘yung pollutants or ‘yung components sa drying particles dulot nitong mga paputok, pati na rin po ‘yung polusyon sa ating kapaligiran, ay naghalo-halo at nagsama-sama kaya mas makapal siya compared sa normal na nararanasan nating haze or smog kumbaga gaya po noong mga nakaraang buwan,” dagdag pa niya.

Samantala, hinikayat ng Department of Health (DOH) nitong Lunes (Enero 1) ang mga tao na magsuot ng face mask dahil ang nakulong na polusyon sa hangin at usok mula sa paputok na nakikita sa ilang lugar pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon ay maaaring magdulot ng ilang panganib sa kalusugan.

Maaaring mapanganib umano ang pagkalantad mula sa smog para sa mga may hika at posibleng tamaan ng pulmonya ang mga bata na mahina ang kalusugan. (Vincent Pagaduan)