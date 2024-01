Magandang bungad sa Bagong Taon 

Isa sa mga panukalang batas na may napagkasunduan ng bersyon ang Kamara de Representante at Senado bago matapos ang taong 2023 ay ang bill na layuning magkaloob ng cash gift sa senior citizens na edad 80 pataas.

Hinihintay na lamang na ito ay maisabatas ng Malacañang matapos na mapagtibay na ng bicameral conference committee na binubuo ng mga miyembro ng Senado at Kamara ang final version ng panukalang batas.

Magandang bungad ito sa Bagong Taon para sa ating mga nakakatandang kababayan.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas—ang Republic Act 10868—tanging ang mga sumapit lang ng edad 100 ang kinikilala at binibigyan ng cash gift na P100,000.

Sa pinagtibay na bill ng Senado at Kamara, inamiyendahan ang batas na ito para makatanggap ng P10,000 cash gift ang mga senior citizens pagsapit nila ng edad 80, 85, 90 at 95.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito. Itinulak nating maipasa agad ng Kongreso ang bill bilang pagkilala sa malaking ambag ng ating mga senior citizens at matagal na panahon nilang pagsisilbi sa pagpapaunlad ng ating bansa.

Bukod sa pabuya mula sa national government, marami na ring mga local government units (LGUs) ang nagkakaloob ng cash grant sa mga centenarians, o sa mga sumasapit sa edad na 100 pataas.

Sa Davao City lamang, 25 centenarians ang nakatanggap ng pabuyang P100,000 sa taong 2023.

Noong 2022, may 30 centenarians ang kinilala at napagkalooban ng cash incentive na P100,000. Ito ay bukod pa sa P100,000 na galing sa national government bilang pagpapatupad ng RA 10868. Kaya’t sa kabuuan ay P200,000 ang natanggap ng ating Dabawenyong centenarians.

Pero alam naman natin na hindi karamihan ang sumasapit ng edad 100. Sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), ang average life expectancy ng mga Filipino noong 2022 ay edad 71 para sa lalaki at 78 sa babae.

Kaya naman tiniyak ng Kongreso na kapag nakarating na sa edad 80 ay may makukuha ng pabuya ang mga minamahal nating senior citizens.

Titiyakin naman ng Kongreso na kapag ito ay naisabatas na ay may mapagkukunan ng pondo para maipatupad na agad.

Para maging maayos ang pagpapatupad ng programa at madaling matukoy ang mga dapat bigyan ng cash gift, nakalagay sa bill na dapat bumuo ng Elderly Data Management System ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang DSWD din ang magpapatupad ng programa.

Umaasa tayong maisasabatas na ito agad. Ang pagbibigay ng cash gift sa mga senior ciiizens na umabot sa edad 80 pataas ay maliit na hakbang lamang para maipakitang sila ay ating pinapangalagaan at pinapahalagahan.

Bago po tayo magtapos ay hindi makakalimutang bumati ng inyong Kuya Pulong ng isang Malipayong Bagong Taon sa inyong lahat. Nawa’y maging puno ng pag-asa at maging mas maginhawa at ligtas para sa lahat ng Pilipino ang taong 2024.