Lusaw ang magic! Kevin Durant, Phoenix pinatahimik Orlando

BUO ng Big 3 ng Phoenix, walang nagawa ang Orlando.

Umiskor ng 31 si Kevin Durant, sinegundahan ng season-high 25 ni Bradley Beal at may 21 markers pa si Devin Booker at tinakasan ng Suns ang Magic 112-107 Linggo ng gabi.

May 5 rebounds at 5 assists pa si Durant.

May 19 points, 13 rebounds pa si Jusuf Nurkic sa Phoenix (17-15) na No. 8 sa Western Conference. Napigil sa 19-13 ang Magic, kabuhol ang Heat sa 5th-6th sa East.

Pang-apat na laro lang ngayong season na buo at magkakasama sa laro sina KD, Booker at Beal. Pang-walong laro naman ni Beal ngayong 2023-24, pinigil ng back at ankle injuries.

Kontra Orlando, kumana si Beal ng 10 of 13 mula sa field kabilang ang payanig na two-handed jam mula sa matulis na pasa ni Booker.

“We’re very talented, we’re very good,” bida ni Beal. “We make it easy for each other.”

Naghabol ang Orlando pero naibaba sa 89-87 papasok ng fourth mula sa 12 points ni Paolo Banchero sa third quarter, inagaw pa ang lead 96-95 sa long 3 ni Gary Harris.

Naka-recover ang Suns, sumagot ng 17-6 run tungo sa 10-point lead.

Namuno sa Magic ang 28 points ni Banchero, umayuda ng 27 si Franz Wagner. (Vladi Eduarte)