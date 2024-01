Koreano ginawang cr ang park, arestado

ARESTADO ang isang South Korean matapos itong makipagpatintero at makipambuno sa mga awtoridad nang mahuli siyang umiihi sa parke sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City noong Linggo nang madaling-araw.

Ipinakita ni BGC marshall Ronald Brian Pentocostes ang isang video kung saan umiihi ang lasing na Koreano sa 9th Avenue sa kanto ng 28th Street sa BGC.

Ayon kay Pentecostes, minura at sini­gawan pa siya ng 35-anyos na suspek nang sitahin at pagbawalan niya itong umihi sa lugar.

Naabutan pa ng nagpapatrolyang si P/Cpl. Jandy Galvez si Pentocostes habang hinahabol ang Koreano habang tumatakas patungo sa gusali kung saan siya umuupa ng isang silid.

Sa isang anggulo ng video, nakikita na nakikipambuno ang dayuhan habang tinatanong ang marshall kung bakit siya inaaresto.

“Habang nagpapatrol ako, nakita ko bigla siyang umihi sa park. Kinuhanan ko ng video para sitahin. Nang sinundan ko, doon na kami pinagmumura. Nang dumaan si Sir Jandy, doon na kami humi­ngi ng tulong,” ani Pentecostes.

Minura rin umano ng Koreano si Galvez.

“Hinahanap niya kami ng ID tapos nagpupumiglas siya. Nagmumura siya nang nagmumura. Makikita na hinarang natin siya. Kasi kapag nakapasok siya sa tinitirhan niya, hindi na namin siya makakausap,” ani Galvez.

Matagal na umanong inirereklamo ng ibang mga residente ang mapanghing lugar dahil ginagawa itong ihian.

“Dapat nating ipatupad dito ang kalinisan. bawal ang urinating in public places at alarm and scandal,” sabi ni Galvez.

Mahaharap sa kasong unjust vexation at disobedience to persons in authority ang Koreano. (Vince Pagaduan)