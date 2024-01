Kahit wala na sila ni Kim: Xian kaligayahan, positivity ang hiling

Idinaan ni Xian Lim sa voice recording/note sa Instagram, ang mensahe niya sa kanyang mga tagahanga ngayong 2024.

Punong-puno ng positivity ang hiling ni Xian, bagamat hindi natapos ang 2023 ng positibo, lalo na sa nangyari sa relasyon nila ni Kim Chiu.

“Let’s grow. Let’s learn new things. Get better every single day.

“Let’s spread good vibes. Let’s spread positivity. Let’s uplift each other.

“Make the most out of the time that we have, every second, every minute, every hour in this world. Let’s be more grateful, and let’s all be happy,” sabi ni Xian.

Well, sana nga ay ma-achieve ni Xian ang lahat ng ninanais ng puso niya ngayong 2024. (Dondon Sermino)