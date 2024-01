James-Issa, Ricci-Leren, CatSam, LoiNie, JakBie palaban sa pagmamahalan, pagsubok sa 2024

Sino-sinong mga magdyowa ang nagpakita ng puwersa, lakas, sa pagpasok ng 2024, na kahit anong mangyari, mas magiging matatag sila sa pagmamahal sa isa’t isa?

Una na riyan sina Loisa Andalio, Ronnie Alonte, na laban na laban sa pagmamahalan nila.

“Ikaw pa rin sa 2024!” ang pangako ni Loisa kay Ronnie, sa photo na magkasama nga sila sa Japan.

Nagpasalamat nga sila sa 2023, na naging mabuti sa relasyon nila, pero mas sisikapin nga nilang mas maging mabunga ang pagmamahalan nila ngayong 2024.

Nandiyan din sina Barbie Forteza, Jak Roberto, na magkasama sa pagpasok ng 2024. Sa bahay ni Barbie ‘nagpaputok’ ng kaligayahan si Jak, kasama siyempre ang mga magulang ng aktres.

Kitang-kita ang positivity, happiness sa dalawa, na kahit anong mangyari, pagsubok pa ang dumating, hinding-hindi sila mabubuwag.

At siyempre, bongga rin sina James Reid, Issa Pressman, na kahit dumaan sa matinding pagsubok, at sinabing muntik magkahiwalay, hayun nga at masayang-masaya sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Statement nga `yon, na kahit ano pang negative ang ibato sa kanila, mananatili silang masaya, nakatindig.

Mapanghamon naman ang post ni Ricci Rivero, kasama ang dyowang si Leren Mae Bautista. Yes, masayang love birds nga ang pinasilip niya sa social media, at kitang-kita kung gaano ‘kamahal’ ng pamilya ni Ricci ang beauty queen.

Pinangalandakan naman ni Catriona Gray na malaking bagay si Sam Milby para malampasan niya ang mga pagsubok sa 2023. At sinisigurado nga niya, na handang-handa siya ngayong 2024, lalo na at kasama niya si Sam.

“To my friends, pamili, family, and love (Sam) – life is so much sweeter when experienced with you. 2024 I am so ready for you and the new chapters you hold, because I know whatever happens I’ll be surrounded by the most incredible people,” sabi pa ni Cat.

So, abangan ang kapalaran ng mga magdyowang nabanggit ngayong 2024.