Ituloy n’yo na ‘yan mga lodi! Rematch nina Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Jr. nabuhay

KINUMPIRMA ng nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao ang posibleng ikalawang bakbakan kay dating undefeated at retired Future Hall of Famer Floyd “Money” Mayweather, Jr. ngayong taon kasunod ng anunsiyo nito sa RIZIN 45 fight New Year’s event.

Itinuturing na pinakamalaking boxing event ang salpukan nina Pacquiao at Mayweather na tumabo nang husto sa tinaguriang “Fight of the Century” at “Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015 na nagresulta sa 12-round unanimous decision na panalo sa American boxer upang mapanatili ang WBA (unified), WBC, The Ring welterweight title at maagaw ang WBO belt ng Pinoy na ginanap sa sold-out MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

Lumikom ito ng limpak-limpak na kita na umabot sa mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million na pagbili upang tanghaling pinakapinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

Sa kabila naman ng nakuhang tagumpay ng naturang bakbakan ay hindi na muling naulit ang kanilang rematch, kung saan nagtamo ng injury ang 45-anyos na Filipino boxing legend sa kanyang balikat upang hindi makalaban nang akma sa kanilang plano.

Gayunpaman, maaaring maisakatuparan ang ikalawang paghaharap sa mungkahi ni Pacman na muli silang magsapakan.

Nauna nang inihayag ni Pacquiao sa isang boxing event sa Riyadh, Saudi Arabia na nakikipagnegosasyon ang kanilang kampo na maitulak ang laban sa Tokyo, Japan para umano sa isang exhibition match.

“Thank you so much for inviting me here again. I’m sorry for the last time I promise that we’re going to fight this year, but [as they explain], but next year I hope to see you here in Japan with a big fight against Floyd Mayweather, I thought you wouldn’t want me to say that. I am excited for that. Thank you for always supporting RIZIN promotions,” pahayag ni Pacquiao, kasama si RIZIN CEO Nobuyuki Sakakibara.

Huling beses sumabak si Pacquiao sa professional fight kontra Yordenis Ugas para sa WBA (super) welterweight title na nagtapos sa unanimous decision na panalo ng huli.

Makailang ulit ring pilit niluto ang rematch kay Mayweather na halos maganap noong 2020 nang sinubukang gawin sa Middle East ang bigating tapatan para sa PacMay 2 na minsang kinumpirma ni Mayweather sa social media.

Subalit nagkaroon ng matinding pagtama ng COVID-19 pandemic sa buong mundo kaya’t lalong napawalang-bisa ang naturang usapan.

Huling sumabak sa exhibition match si Pacquiao noong Disyembre 11, 2022 kontra kay South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision ng kanilang six round bout, habang huling beses sumabak si Mayweather laban kay John Gotti III na nauwi sa disqualification sa 6th round dulot ng walang humpay na trash talking nitong Hunyo 11 sa FLA Live Arena sa Sunrise, Florida sa America, na maaaring itulak muli ang rematch ngayong Pebrero kasabayan ang Super Bowl 58.

Nakalinya naman ang isang exhibition match para kay Pacquiao kontra kay muay thai at kickboxing icon Sombat “Buakaw” Banchamek ng Thailand sa Abril 20 sa pamosong Impact Arena sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)