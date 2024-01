Hindi pinatulog ng mga batang multo 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay hindi pinatulog dahil sa naglipanang makukulit na multo sa tinuluyan niyong hotel?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Ramon ng Pasay ay minsan nagturista sa Hongkong kaya happy siya na mabisita ang HK na bukambibig ng kanyang mga kaibigan na una nang nagtungo sa naturang bansa.

Pero kung happy siya na nagpunta ng Hongkong Aba eh happy din ang mga multo sa tinuluyan nilang hotel na halos ayaw siyang patulugin.

Misteryo: “Paano mo nalaman na excited yung mga multo? Nakita mo ba silang lahat?”

Ramon: “Hindi ko lahat nakita pero nararamdaman ko sila ang kukulit nila. Sa first and last night ko sa hotel hindi ako pinatulog para ba silang mga bata na tuwang-tuwa na may hindi nakakatulog.”

Misteryo: “Baka mga bata nga sila kaya sila makukulit. Hindi ka ba nagtanung-tanong sa hotel staff kung ano ang background ng hotel?” Ramon: “Hindi eh ayaw ko naman magmukhang katawa-tawa sa kanila baka isipin nila may agenda akong sirain ang image ng hotel.”

Misteryo: “Anu-ano ba ang nakita mo sa hotel habang naroon ka?”

Ramon: “Noong pagdating ko doon halos wala naman akong nakita o naramdaman pero katagalan lalu na noong first night at matutulog na ako yun na. Meron nang sumusundot sa puwet ko, sa tenga ko, sa ilong ko may humihimas sa buhok ko kaya inabot ako ng 4 AM na hindi halos nakatulog.”

Misteryo: “Dios Mio! Grabe pala mang-istorbo so natutuwa nga sila at andun ka baka nakikita nila yung light mo kaya attracted sila.”

Ramon: “Ganun ba yun? May time nakita ko may ghost na biglang dumungaw sa wall sa right side ko pero sandali lang pero naaninag ko ulo ng bata. Nung midnight na andaming nagtatakbuhan na maliliit na yabag sa floor kaya I presume mga ghost children sila.”

Sabi ng mga paranormal expert wag na lang pansinin o practice ‘dedmatology’ para hindi ma-focus sayo ang attention ng ghosts pero a prayer to invoke light and help from angels malaking bagay yun para lubayan ka ng mga multo.

