Grethcel Soltones matunog kakalas na sa Petro Gazz

UMALINGAWNGAW ang pangalan ni three-time collegiate Most Valuable Player at champion Gretchel Soltones na lilipat ng bagong koponan ngayong bagong season ng Premier Volleyball League.

Lumabas sa ilang usapan sa social media ang pangalan ng 28-anyos na tubong Catmon, Cebu na aalis umano ng Petro Gazz Angels upang lumaro sa Akari Chargers sa seventh season ng nangungunang professional women’s volleyball league sa bansa.

Ipinagduduldulan ng fans ang posibilidad na paglalaro nito sa batang grupo ng Akari para samahan sina Faith Nisperos, Fifi Sharma, Michelle Cobb, Justine Jazareno, Janel Maraguinot, Trisha Genesis at mga beteranong sina Eli Soyud, Aleona Denise Santiago-Manabat at reunion kay dating Petro Gazz libero Bangs Pineda na magkakaroon rin ng bagong pangunahing coach matapos mag-resign si national team head coach Jorge Souza de Brito ng Brazil.

Sa Instagram post ng Petro Gazz ay umaasa itong malalampasan ng koponan ang mga masasakit na natutunan sa nagdaang taon, kaakibat ang patuloy na pasasalamat sa magandang paglalakabay kasunod ng runner-up finish sa first All-Filipino, ninth place sa Invitational at sixth place sa second All-Filipino.

“It’s been a wild ride filled with touching breakthroughs and heartbreaking lessons but nevertheless we are full of gratitude that you journey with us through the triumphs and adversities,” saad ng Petro Gazz sa post nito na umaasa ng panibagong simula sa bawat araw. “In the coming year, we will once again step into the unknown with a heart full of hope as we embrace the magic of new beginnings one day at a time.”

Sa kanyang social media story ay tila nagbalik na sa gym si Soltones, suot ang Petro Gazz shirt, kasama ng kanyang kasintahan na si Mark Jayson Morada.

Sakaling iiwan ni Soltones ang Petro Gazz na kanyang pinaglaruan sapol noong 2020, kung saan nagwagi ito ng isang kampeonato sa 2022 Reinforced Conference, tig-isang runner-up sa Open at All-Filipino at isang bronze medal noong 2021 Open, ay hihiwalay na ito kina Aiza Maizo-Pontillas, Djanel Cheng, Kecelyn Galdones, Mary Remy Joy Palma, Jonah Sabete, Nicole Tiamzon at Mariane Buitre. (Gerard Arce)