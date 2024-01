NASIBAK man sa trabaho si Pinky Cole, sobrang biyaya naman ang naging kapalit nito.

Sabi ng 35-anyos na chief executive officer, ito ang nagtulak sa kanya na umpisahan ang kanyang vegan burger chain na Slutty Vegan na sikat ngayon sa Amerika.

Tinanggal siya sa trabaho noong 2018 pero tingnan mo nga naman ang kapalaran, big boss na siya ng isang patok na vegan restaurant sa Amerika.

Noong una ay nakaramdam daw siya ng sobrang lungkot at galit dahil masaya siya sa kanyang trabaho bilang casting director ng “Iyanla: Fix My Life,” isang therapy show na ipinalabas ng OWN Network na pagmamay-ari ni Oprah Winfrey.

Bukod sa kanyang day job, rumaraket siya sa pagbebenta ng vegan burgers na Slutty Vegan mula sa isang shared commercial kitchen sa Atlanta.

Isa raw ito sa mga dahilan kaya siya tinanggal sa trabaho dahil mas dumami ang oras na kanyang inilalaan sa sideline na ito, ayon sa ulat ng CNBC Make It.

Bumalik ang kanyang sigla at napuno ng pag-asa dahil sa araw ng kanyang pagkakasisante, kumain sa kanyang restaurant ang sikat na rapper na si Snoop Dogg.

“Getting fired was the best thing that could have happened to me, because it made me go all in on my business,” ani Pinky.

Binuhos niya ang lahat ng oras sa kanyang business hanggang sa nagbukas siya ng kauna-unahang physical store noong 2019.

“And then my business started to go even more viral, and everybody was talking about it,” dagdag niya.

Marami ring hirap at mga hamon na dinanas si Pinky sa pagpapatakbo ng kanyang food business pero bawing-bawi ito ngayon dahil may 11 branch na ang Slutty Vegan sa Georgia, Texas at New York, na kilala sa kanilang masasarap at masustansyang burger, hotdog, fries na may mga mapanuksong pangalan tulad ng “One Night Stand” at “Sneaky Link.”

Marami rin mga public figure at VIP ang pumipila para sa kanyang mga pagkain.

Bukod sa pagpapatakbo ng kanyang vegan burger chain, isa rin siyang cookbook author at philanthropist.

“When you can be brave, there’s nothing that you can’t achieve,” mensahe ni Pinky para sa mga simpleng taong tulad niya.