Commissioner Willie Marcial inihayag planong expansion ng PBA

NAKIKIPAGNEGOSASYON na si Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcrial sa mga interesadong mga kumpanya, maliit at higanteng korporasyon na nagnanais na bumuo ng kanilang koponan at lumahok sa unang propesyunal na liga sa bansa.

Sinabi ni Marcial na ang pagpapalawak sa liga ay kabilang sa nangungunang prayoridad ngayong taon bagaman pinag-iisipan nito ang pagharap sa matinding hamon sa proseso ng pagsasakatuparan sa pinakamabilis na panahon.

Inihayag ni Marcial na nakikipag-usap siya sa iba’t-ibang kumpanya para kumbinsihin silang sumali sa PBA at idagdag sa 12 kasalukyang teams na nasa liga na.

Inihayag ni Marcial ang mga utos sa pagsisimula nito para maghanap ng mga expansion team.

“May marching order sa akin ang board, sana makakuha tayo ng expansion team. Tinitignan natin, (pero) mahirap eh. May kinakausap ako, okay sila, biglang magbo-bog down. May kausap ako, okay sila, biglang hindi. Ang hirap,” sabi ni Marcial.

Para makapasok sa liga ay kinakailangan ng isang kumpanya na masiguro ang pondo na P100 milyon na gagamitin nito para sa pangangailangan at gastusin sa pagbubuo ng koponan.

Ilang koponan naman sa liga ang kasalukuyang nanganganib na mawala at tuluyang maibenta ang kanilang mga prangkisa.

Gayunpaman, pinananatili ni Marcial ang optimistikong pananaw para sa PBA sa 2024 at ninanais niyang pahusayin ang koneksiyon ng liga sa publiko sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan, kabilang ang pinabuting TV coverage ng mga laro.

Inihayag din ng PBA na magiging bagong broadcast partner nito ang CNN Philippines dahil magpapakita ito ng mga weekend games nang live sa network.

“Sinabi ko noon na ipapaayos natin ang coverage. Masusing pinag-aaralan natin, ng TV5, Cignal at PBA kung paano natin mapapaganda ang coverage,” sabi ni Marcial

(Lito Oredo)