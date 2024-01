BINANSAGAN ng China­ bilang ‘destroyer of peace’ ang Taiwanese presidential candidate na si Lai Ching-te matapos nitong talakayin sa isang presidential debate ang isyu ng soberanya at kalayaan ng Taiwan mula sa China.

Si Lai ang kasalukuyang vice president ng Taiwan at nangunguna sa presidential race sa presidential at parliamentary elections sa Taiwan sa Enero 13.

Sinabi ng China na ‘dangerous separatist’ umano ang presidential candidate ng Democratic Party (DPP) dahil sa adhikain nito na ihiwalay ang Taiwan sa pamumuno ng China.

Iginiit pa ni State Council Taiwan Affairs Office spokesperson Chen Binhua na nagdudulot ng tensiyon sa relasyon ng China at Taiwan ang adbokasiya ni Lai.

“As the leading figure of the DPP authorities and current DPP chairman, Lai Ching-te cannot escape his res­ponsibility for this,” ani Chen.

Aniya, sakop ng China ang Taiwan dahil sa ipinatutupad dito na One-China Policy.