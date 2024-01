Puntirya ni Supreme Court (SC) Chief Justice Alexander Gesmundo na palakasin pa ang sistema ng hudikatura sa bansa alinsunod sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022-2027 (SPJI).

“The past two years have seen the SPJI come to life, laying the building blocks on which we aim to continue our pursuit of an efficient, innovative, and accessible judiciary,” wika ni Gesmundo.

Ayon kay Gesmundo, ngayong 2024 ang ikatlong taon ng pagpapatupad ng mga reporma sa hudikatura.

“The new year is about continuity: we build on the past, learn from mistakes, and live with the consequences of past actions,” sabi ng SC chief.

Ipinatupad ng SC ang SPJI noong 2022 upang tugunan ang mga hamon sa hudikatura gaya ng mabilis na paggawad ng hustisya, transparency at accountability at gabayan ito sa mga pagbabago ng teknolohiya.