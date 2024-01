Bea De Leon sasahog sa Creamline Cool Smashers

MATUNOG ang balitang lilisanin ni middle blocker Bea De Leon ang Choco Mucho Flying Titans upang lumipat sa sister-club at seven-time conference champion Creamline Cool Smashers sa darating na season ng Premier Volleyball League (PVL).

Kabi-kabilang posts ang naglalabasan sa social media na nakatakdang tumalon ang 5-foot-11 middle hitter sa pagsisimula ng seventh-season ng PVL upang samahan ang dating kakampi sa Ateneo Blue Eagles Lady spiker na si three-time collegiate at conference MVP Alyssa Valdez at Jorella De Jesus.

Bukod kay De Leon, nakikitang susunod rin si libero Denise “Denden” Lazaro-Revilla upang ibalik ng dating grupo ng Season 75 sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Inaasahan umanong papasok sina De Leon at Lazaro-Revilla sa bigating line-up ng Cool Smashers upang samahan sina Valdez, Tots Carlos, Jema Galanza, Michele Gumabao, Bernadeth Pons Jeanette Panaga, Kyla Atienza at Kyle Negrito.

Maaaring humalili si De Leon sa pwestong iniwan ni Celine Domingo na kasalukuyang naglalaro sa Nakhon Ratchasima sa Thailand League, habang aangat naman sa spiker lebel si De Jesus upang iwan ang floor defender na magbibigay daan para kay Lazaro-Revilla.

Malaking tulong si De Leon upang maibalik ang dating sigla ng laro nito partikular sa middle posisyon na siyang kakulangan ng Cool Smashers na iniwan ni Domingo, habang naging mahusay ang ipinakita sa Finals kontra Choco Mucho sa katatapos lang na second All-Filipino nina Panaga, Lorie Lyn Bernardo at Risa Sato, na napapabalitang lilipat rin umano sa NXLed Chameleons.

Parte ang 27-anyos mula Marikina City sa pangunahing manlalaro ng Choco Mucho nang magsimulang lumahok ang koponan sa PVL na bago makuha ang runner-up finish ay nagtapos muna ng limang seventh place at dalawang kapos sa podium na fourth.

Minsang hinnirang na Finals MVP si De Leon sa 81st season ng UAAP nang talunin ang Santo Tomas Golden Tigresses, habang hinirang itong 2nd Best Middle Blocker sa 2015 Shakey’s V-League Collegiate Conference, kung saan nagkampeon ito kontra NU Lady Bulldogs.

Ayon din sa lumalabas na balita ay lilisanin na rin nina setter Jem Ferrer at power lefty Caitlin Viray ang Flying Titans, kung saan apat na manlalaro ang inaabangang papasok sa koponan kabilang sina F2 Logistics Cargo Movers playmaker Mars Alba at Chinnie Arroyo, gayundin sina dating PLDT High Speed Hitters Mary Anne Mendrez at Cignal HD Spiker libero Fatima Bai General. (Gerard Arce)