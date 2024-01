Bagong taon, bagong buhay. Ito ang Nakita sa isang mag-asawa matapos isilang ang kanilang unang baby eksaktong alas-12:00 ng hatinggabi kasabay ng pagsalubong sa bagong taon sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila.

Nabatid na ang ina ng sanggol na si Rhona Lyn Concepcion, 23-anyos mula sa Cavite, ay nagsilang ng kanyang panganay na anak na pinangalanang Jhaiden Raileyna nitong Enero 1, 2024.

Nahirapan umano si Concepcion sa panganganak dahil ito ang una nilang baby ng kanyang mister na si John Michael.

“Mahirap po `pag first baby pero okay naman po. Worth it po `yung lumabas `yung baby. Sana lumaki siya ng healthy,” sabi ni Rhona Lyn.

Samantala, naging madamdamin naman para sa ama ng sanggol na si John Michael nang makita ang kanyang anak pagkatapos nang matagal na paghihintay nilang mag-asawa.

“Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako nagkaganito e. Kasi po ang tagal po namin hinihintay po `to. `Yung future niya, gagawin ko ang lahat para sa kanya,” pahayag ni John Michael na naiiyak sa tuwa.

Para sa kanilang mag-asawa, isang malaking bibigay ang pagsilang ni Jhaiden Raileyna dahil ipinanganak ito sa mismong pagsapit ng bagong taon. (Allan Bergonia)