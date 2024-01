Banawa naghari

PINAGHARIAN ni IM Joel Banawa ang katatapos na Isabela Chess Club, Inc. Year End Chess Tournament 2023 nitong Disyembre 29 sa Banchetto, Alicia, Isabela.

Nakalikom si Banawa ng 5 puntos sa limang laro sa event na sinuportahan ni Mayor Joel Amos Alejandro at Mr. Arthur Simplina na inorganisa ni Ma’am Sheryll DC Andres.

Kabilang sa mga tinalo ni Banawa sina Armea Obaña, Romeo Manalo, Jay Ar obaña, Diana Ramos Banawa at Marc Christian Lazaro.

Tumapos ng solong ikalawang pwesto si Patricia Guiao na may 4 puntos na sinundan nina Jay Ar Obanan, Marc Christian Palazo, Stewart Banawa at Manolito Manaois na may tig-3.5 puntos.

Tinalo ni Marlon Tiña ang lahat ng kanyang katungali para maiuwi ang titulo ng Atty. Rodolfo Enrique” Rudy” Rivera Chess Championship nitong Disyembre 30, 2023 sa Horacio Dela Costa 2 Chess Club sa Caloocan City.

Lumikom si Marlon Tiña ng 5 puntos para maiuwi ang korona.

May tig-3.5 puntos sina 2nd place Onie Bustonera, 3rd place Arnel Espiritu at 5th place Eduardo Campos, Jr.

Tutulak na ang Anak at Magulang Organization Invitational Open Chess Tournament sa Enero 6, 2024 sa Waltermart sa Paniqui, Tarlac.

Ang magkakampeon ay tatangap ng P5K, 2nd place ay P3K, 3rd place ay P2K, 4th place P1k at 5th place ay P700, habang ang 6th to 10th place ay tig-P500.

May category awards para sa top lady, top senior 50 and above, top under 17, top under 13, top under-10 at top under-8.

Matagumpay na nagtapos ang Atty. Elpidio Bautista, Jr. National Executive Chess Championship sa Vista Mall Nuvali sa Santa Rosa, Laguna nitong Disyembre 30, 2023.

Si Mark Kevin Labog ng Datamics ang nagkampeon sa Executive Division habang si GM candidate Ronald Dableo ang namayani sa Open section at si PNP bet Esmael Abas ang bida sa Top Senior.

Inorganisa ng Rotary Club of Nuvali at Philippine Executive Chess Association at pinahintulutan ng National Chess Federation of the Philippines, ang kaganapan ay itinataguyod nina Atty. at Mrs. Elpidio R. Bautista, Jr. at ng kanilang pamilya.

Nakasama nina TV actor Jao Mapa at Asia’s First Grandmaster Eugene Torre si Dr. Fred Paez sa ceremonial moves ng torneo na nilahukan din ni National Master Zulfikar Aliakbar Sali ng Canada.