Bagong taon, may bagong pag-asa  

Yan ang ating mensahe sa mga kapatid na operator at drayber ng pampublikong sasakyan.

Isa sa pinaka-aabangan sa ginagawang PUV Modernization Program ay ang deadline ng konsolidasyon ng mga prangkisa sa huling araw ng 2023, ika-31 ng Disyembre.

Dumulog pa ang grupong PISTON sa Korte Suprema para sa isang TRO (temporary restraining order) upang pigilin ang nasabing deadline. Pero walang TRO na lumabas mula sa Korte Suprema; sa halip binigyan ang kalihim ng DOTr Jaime Bautista at LTFRB chairman Teofilo Guadiz II ng sampung (10) araw para magsumite ng komento sa korte.

Pinanindigan ng DOTr at LTFRB ang deadline ng konsolidasyon kahapon. At isa tayo sa mga nag-aabang ng mga maaaring maganap ngayon unang araw ng 2024.

Isa lamang ang konsolidasyon sa sampung component ng PUVMP. Hinihingi nito na magbuklod ang mga operator at drayber sa kooperatiba, korporasyon o konsorsyum. Sa lawak ng operasyon ng jeepney at dami ng pinagsisilbihang pasahero, kailangan na etong gamitan ng makabagong paraan ng pamamahala upang makapaghatid ng magandang serbisyo sa mga mananakay habang inaayos ang hanapbuhay ng mga operator at drayber.

Sa huling datos, nasa 70% na ng tinatayang 300,000 operator sa bansa ang konsolidado na o nasa proseso ng konsolidasyon. Karamihan sa mga hindi pa sumasali ay nandito sa Metro Manila. Nasa 33% lamang ng mga operator sa NCR ang kasama na sa konsolidasyon, sabi ni LTFRB NCR director Zona Tamayo, na sumasaklaw sa 13,893 jeepney sa 317 na ruta.

Sa presscon na ginawa tatlong araw bago ang deadline, ibinalita ni OTC (Office of Transportation Cooperatives) chairman Andy Ortega na may 101 operators ang nag-apply sa konsolidasyon buwan lang ng Disyembre.

Ano ang mangyayari sa mga operator at drayber na hindi nag-apply ng konsolidasyon matapos ang Dec 31 deadline?

Eto ang pinag-tulungang sagutin sa presscon nina LTFRB board member Mercy Jane Paras-Leynes, OTC chairman Ortega, NCR director Tamayo, Technical Div chief Joel Bolano at Legal Div chief Frederick Valero batay sa bagong MC no. 2023-052 na inilabas noong Dec 22.

Scenario 1: 60% o higit pa sa ruta ang pumasok sa konsolidasyon

Ang lahat ng PA (provisional authority) ng mga indibidwal na operator ay mawawalan ng bisa at hindi na papayagang bumiyahe.

Scenario 2: wala pang 60% sa ruta ang pumasok sa konsolidasyon

Papayagang bumiyahe ang mga indibidwal na operator hanggang January 31, 2024. Papadalhan sila ng SCO (show cause order) alinsunod sa Public Service Act. Maaaring magbigay ng Special Permit sa ibang konsolidadong grupo upang punuan ang kakulangan.

Scenario 3: wala pang konsolidasyon sa ruta

Papayagang bumiyahe ang mga indibidwal na operator hanggang January 31, 2024 pero papadalhan sila ng SCO (show cause order). Pipili ang LTFRB ng mga operator na magpapatakbo sa ruta. Samantala, bibigyan ng Special Permit ang mga grupong konsolidado sa ibang ruta para pumasada sa bakanteng ruta.

Ang mga pumasok naman sa konsolidasyon ay patuloy sa pagbiyahe sa bisa ng kanila PA hanggang December 2024, o hanggang mabigyan ng prangkisa (certificate of public convenience), alinman ang mauna.

Alam ba ninyo na pitong (7) taon ang bisa ng prangkisa sa mga brand-new jeepney na pasado sa OFG (Omnibus Franchising Guidelines)? Limang (5) taon naman ang prangkisa kung hindi brand-new.