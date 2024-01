Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makabangon at makalagpas sa kahirapan ang mga Pilipinong tumatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

Inilahad ito ng Pangulo sa kanyang mensahe sa sambayanang Pilipino ngayong bagong taon kung saan pangarap niyang maka-graduate sa kahirapan ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Sinabi ng Pangulo na kaya mayroong iba’t ibang programa ang pamahalaan ay upang maihanda ang mga mahihirap na Pilipino sa pagbangon at mabago ang kanilang buhay.

Kabilang sa tinukoy ng Pangulo na mga ayuda ng pamahalaan ay ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/ Displaced Workers (TUPAD), Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) at iba pang programang nakakatulong para makaahon sa kahirapan.

“Kaya nga ang pangunahin at tamang konsepto ay pantawid, hindi palagian. Ang epektong ayuda hindi binubuhol ang tao sa kahirapan. The objective is to graduate from poverty,” wika ng Pangulo.

Sinabi pa ni Pangulong Marcos na kaya mayroong libreng edukasyon para sa mga mahihirap na estudyante at mga scholarship upang maihanda ang mga benepisyaryo sa kanilang kinabukasan at makaahon ang pamilya sa mas Magandang buhay.

Katulad aniya ng ibinibigay na livelihood programs, ito ang susi para mapahusay ang kakayahan ng mga tao upang makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay.

Para naman aniya sa mga magsasaka na binibigyan ng ayuda gaya ng butil, pataba at subsidiya sa langis, paraan ito ng gobyerno upang makabuwelo ang mga ito at makapagsimula muli hanggang sa mapalago ang tulong na ibinibigay sa kanila ng gobyerno.

“Thus, most ayudas are not a type of permanent welfare, because we do not promote a life of dependency,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)