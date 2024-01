Angelica kinasal na!

Ang kasal nina Angelica Panganiban, Gregg Homan sa Amerika, ang pasabog na chika ngayong 2024!

Aba, unang araw pa lang ng Bagong Taon, may bonggang ganap na agad.

Although ang kasal nga nila ay ginanap nitong December 31, 2023. Sinamantala nga nila ang bonggang mga numero na 123123 na minsan lang magdaraan sa buhay natin.

“123123. Patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat. Ang pagmamahal pa rin ang kakapitan.

“Maligayang bagong taon – Mrs Angelica Panganiban Homan,” ang masayang chika ni Angelica.

At yes naman, speaking of happiness, super genuine naman talaga ang mga ngiti, tawa ni Angelica sa mga pinost niyang wedding photo nila ni Gregg, ha!

“Here comes the bride. US edition!

“Totoo na itwooo!” sey pa niya, na may pulang puso na simbolo ng pagmamahal, at super in love talaga.

Pero bongga rin ang kasunod na photo niya sa IG story, na kung saan ay lumalafang sila ni Gregg ng In-N-Out burgers, fries, ha! Very Angelica nga na super down to earth at walang kaartehan.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga kaibigan, faney ni Angelica.

Nanguna nga ang mga tropa niyang sina Kim Chiu at Bela Padilla sa pagbati sa kanya.

“Ending the year with love 123123!” ang chika ni Kim.

Si Bela naman, habang sinusulat ito ay puro pulang puso pa lang ang mensahe. Pero knowing her, magpapakawala rin siya ng matatamis na chika tungkol sa bagong kasal.

Umulan ng congratulations sa Instagram wall ni Angelica. Lahat sila ay super saya, na finally nga ay nakita ni Angelica ang tunay na kaligayahan sa piling ng isang lalaki.

Di ba nga, ang inaasahan ng marami na mauuwi sa altar na relasyon nila ni Carlo Aquino ay hindi naganap.

Ganun din ang nangyari sa kanila ni Derek Ramsay, na sa wala rin nauwi ang lahat. At ngayon nga ay kasal na rin si Derek kay Ellen Adarna.

Habang si John Lloyd naman na nakarelasyon din niya ay maligaya rin kay Isabel ngayon.

Bongga nga ni Angelica, na parang na-predict niya ang future niya. Na nagpahinga muna siya sa showbiz para harapin ang sariling kaligayahan, at heto nga at patuloy niyang inaani ngayon.

May asawa na siya, may anak pa siya, kaya kumpleto talaga ang kaligayahan niya.

At sabi nga ng mga kaibigan nila, “Good things happen to good people!!! Love you Homans!”

Bongga! (Dondon Sermino)