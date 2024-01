Ang pagbabalik ng rutang Naga-Legazpi ng PNR

Maraming Bicolano ang nadagdagan ang saya sa panahon ng Kapaskuhan ng ibalik ng Philippine National Railways (PNR) nitong December 27 ang operasyon ng mga tren sa rutang Naga City sa Camarines Sur hanggang Legazpi City sa Albay.

Napapanahon at angkop na angkop po ang regalong ito ng PNR at ng Department of Transportation (DOTr) sa mga Bicolano na matagal ng nangangarap na mabuhay muli ang Bicol Express.

Umaasa po tayong ang unti-unting pagbabalik ng mga bahagi ng Bicol Express line, tulad nitong pagbabalik ng rutang Naga-Legazpi, ay maging tuloy-tuloy na.

Dahil ang nais ng ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay hindi pahuhuli ang mga Pilipino, umaasa rin po tayong isang moderno at world-class na Bicol Express na mula Maynila hanggang Albay ang masisimulang maipatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Ayon sa feedback na atin pong natanggap, matagumpay ang naging pagbabalik ng biyaheng Naga-Legazpi na natengga ng anim na taon.

Natigil ang biyahe sa rutang Naga-Legazpi noong 2017 dahil nagkulang at tuluyan ng nasira ang mga tren at riles nito. Ipinaayos ng PNR sa pamamahala ni General Manager Jeremy Regino ang mga riles at bumili ng mga bagong bagon para muling mabuhay ang Naga-Legazpi trips.

Ang kagandahan po sa mga bagong bagon na nilagay ng PNR sa Naga-Legazpi route ay airconditioned ang mga ito kaya’t malamig at komportable ang biyahe. Bukod pa riyan ay mas mabilis at iwas-trapik.

Isa pang bonus kung ang pasahero ay aabot ng Legazpi ay matatanaw mismo mula sa loob ng tren ang nakakabighaning Bulkang Mayon.

Ang pamasahe ay mula P15 hanggang P155 depende kung gaano kalayo ang biyahe. May 20 percent discount po ang mga estudyante, senior citizen at persons-with-disabilities (PWDs). Mas mura ang pamasahe sa tren kumpara sa bus at van.

Apat ang nakatakdang biyahe ng PNR sa rutang ito. Isa sa umaga at isa sa hapon mula Naga hanggang Legazpi. Isa rin sa umaga at isa rin sa hapon mula naman Legazpi hanggang Naga.

Ang tren ay titigil sa mga istasyon ng Naga, Pili, Iriga, Polangui, Ligao, Travesia, Daraga, at Legazpi.

May mga flag stop sa Baao, Lourdes, Bato, Matacon, Oas, Bagtang, Washington Drive, at Capantawan. Ibig sabihin ay titigil lamang ang tren sa mga istasyong ito kung may pasaherong bababa o sasakay.

Nauna ng nagpaumanhin ang PNR dahil sa ngayon ay wala pang mga washroom at comfort room ang mga tren.

Sana ay magkaroon na rin ng mga CR sa darating na panahon lalo na’t medyo may kahabaan po ang end to end na Naga-Legazpi route. Ang pinakamalayong ruta na 101 kilometro mula sa unang istasyon sa Naga hanggang sa huling istasyon sa Albay ay tatagal ng tatlong oras at apat na minuto ang biyahe.

Ang pagbabalik ng Naga-Legazpi trips ay magbibigay daan para mas sumigla pa ang kalakakan sa pagitan ng dalawang lungsod na parehong sentro ng ekonomiya ng Bicol. Makakalikha rin po ng trabaho at uusbong ang maliliit na negosyo sa mga istasyon ng tren.

Dahil ang Naga ang siyang educational capital ng Bicol, mas lalawak ang access sa de-kalidad na edukasyon ng mga Bicolano, lalo pa’t kung madadagdagan ang biyaheng Naga-Legazpi.

Ang atin lang pong paalala sa mga pasahero ay mapanatili sanang malinis at maayos ang mga tren at ang mga istasyon dahil sila rin naman ang makikinabang kung komportable, malinis at ligtas ang kanilang biyahe.

Magandang senyales ang pagbabalik ng Naga-Legazpi route para sa planong buhayin muli ang buong Bicol Express bilang isang world-class na railway system.

Ang ating pinapangarap ngayong 2024 ay magkaroon ng konkretong plano para gawing isang modelong railway system sa Asya ang Bicol Express

Isang Masagana, Masaya at Mapayapang Bagong Taon po sa ating lahat!