4 puganteng Malaysian nadakma sa Tawi-Tawi

APAT na puganteng Malaysian ang naaresto ng pulisya natapos silang masabat ng mga awtoridad sa karagatan ng Tawi-Tawi noong Sabado.

Ayon kay Bangsamoro Autonomous Region (BAR) Police Regional Director Police Brig. General Allan Nobleza, nadakip ng mga tauhan ng Turtle Island Municipal Police Station (MPS) at iba pang unit ng pulisya ang mga suspek sa karagatan ng Langaan Island at Turtle Island sa bayan ng Tawi-Tawi.

Sa ulat, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa alkalde ng Tawi-Tawi tungkol sa pagtakas ng apat na bilanggong Malaysian mula Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia gamit ang motorboat at tinahak ang Sandakan patawid ng Pilipinas.

Dahil dito’y agad na nagkasa ng seaborne patrol ang pulisya na nagresulta sa pagkakasabat sa mga pugante habang naglalayag sa karagatan.

Dinala ang mga pugante sa Turtle Island MPS para sa dokumentas­yon at pagpapabalik sa kanilang bansa.

Pinuri naman ni Nobleza ang pulisya sa tagumpay at mabils na aksiyon para madakip ang mga suspek.

“The successful operation sends a strong message to criminals that law enforcement agencies are working together to protect the Filipino people’s safety and security,” dagdag pa ni Nobleza. (Edwin Balasa)