TINANGHAL na “Best New Banknote” ang ₱1,000 polymer bill ng Pilipinas sa idinaos na High Security Printing Asia conference sa Colombo, Sri Lanka kamakailan.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) naiuwi ng bansa ang “Best New Banknote Award” kasunod ng pagkapanalo rin ng Pilipinas noong 2022 bilang “Bank of the Year Award” sa idinaos na awarding ng International Banknote Society.

Ayon sa BSP, ang polymer banknote ang unang pera ng Pilipinas na nanalo ng award.

Ang iba pang finalist sa nasabing conference ay mga banknote mula sa Algeria, Barbados, Egypt, Northern Ireland at Scotland.

Bukod dito, nakapag-uwi rin ang BSP ng “Best New Currency Public Engagement Program” mula sa International Association of Currency Affairs noong Mayo 2023 kaugnay ng communication campaign nito para sa nasabing bill. (Vince Pagaduan)