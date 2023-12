Happy 2024 para sa ating mga Pinoy

‘Di lang po the usual na Happy New Year na pagbati ang aking ipinaaabot sa inyo mga kababayan kundi isang Happy 2024 po talaga ang aking nakikini-kinita para sa ating mga Pinoy.

Ito po ay dahil malaking bahagi sa ating 2024 national budget ay nakalaan sa iba’t ibang ayuda para sa ating mga kababayan. May nakalaan pong kalahating trilyong piso sa susunod na 12 buwan o katumbas ng ikasampung bahagi o ‘1/10’ ng national budget ngayong taon na P5.768 trilyon na nilagdaan ng Pangulo para sa iba’t ibang pinansiyal na tulong sa mga mahihirap at iba pang nangangailangang Pinoy.

Ito ang patunay na talagang committed ang Pangulo na maibsan ang kahirapan at patunay na tinutupad niya ang kanyang pangako na walang maiiwanang Filipino sa pagsisikap ng kanyang administrasyon na maihatid sa progreso ang bansa. Kaya todo suporta naman po ang inyong lingkod at ang National Unity Party (NUP), kung saan ako po ang pangulo, sa legislative agenda ni Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez.

Tulad nga po na ipinunto ni Speaker Martin, ang Republic Act (RA) 11975 o 2024 General Appropriations Act (GAA) ay merong halos P500-bilyon na nakalaan sa mga pamilya na itinuturing na mahihirap o maliit lamang at hindi sapat ang kinikita.

Kabilang dito sa 2024 GAA ang P60 bilyon para sa Ayuda sa Kapos Ang Kita (AKAP) na isahang bigay ng P5,000 para sa mga pamilyang may buwanang kita lamang na P23,000 o mas mababa pa; P30 bilyon naman para sa Tulong Pang-Hanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program ng Department of Labor and Employment (DOLE) bilang probisyon sa mga nawalan ng trabaho, underemployed at seasonal workers; at P23 bilyon naman para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na naglalayong magbigay ng medical, burial, food, transport at iba pang tulong sa mga kababayan nating dumaranas ng krisis.

Kabilang din sa 2024 budget ang P49.8-bilyon para sa dinobleng buwanang pension ng may 4.1 milyong indigent na lolo at lola. Ang dating P500 ay gagawing P1,000, alinsunod sa RA 11916 o “Social Pension for Indigent Seniors Act,” na isa po ang inyong lingkod sa mga nag-akda.

Nang lagdaan ng Pangulo ang RA 11975 noong Disyembre 20, kanyang idinetalye ang ‘battle plan’ ng administrasyon sa paglaban sa kahirapan, pagsugpo sa kamangmangan, pagpapataas ng produksyon ng pagkain upang mas maibsan ang gutom, pagprotekta sa ating mga tahanan at mga border, pagsisikap na mapanatili ang kalusugan ng lahat, paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan.

Inaasahan nating mas maraming trabaho ang malilikha at mas mapapataas ang kita ng gobyerno upang mas mabigyang prayoridad ang mga programang direktang magbebenepisyo para sa taumbayan.

Maging ang mga international institutions tulad ng World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), S&P Global Ratings at International Mastercard Economics (IME) ay naniniwalang mas magiging mabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas.

Alam nyo po ba na ang ating ekonomiya ay pinaniniwalaang magiging ikalawang pinakamabilis sa pagunlad sa Southeast Asia sunod sa Vietnam? Opo, mas magiging maganda raw ang ating ekonomiya kumpara sa Indonesia, Malaysia at maging sa Thailand.

Kapag nagtuloy-tuloy ang positibong pag-angat ng ekonomiya, mas marami pong mga kababayan natin ang makikinabang dahil mas maraming trabaho at social services ang naghihintay sa atin. Ito’y dapat nating ipagpasalamat sa mga inisyatiba ng Pangulo na sustenahan ang post-pandemic growth ng bansa. Pagka upo niya sa puwesto, nanguna ang Pangulo sa pagrerelaks ng health and travel protocol na ilan taon ding ipinatupad ng mundo dahil sa Covid-19.

Kung inyong matatandaan ay isa tayo sa mga nag apela sa ating pamahalaan noong 2022 na i-relaks na ang mga health and travel protocols upang lumago na muli ang ating ekonomiya at mapasiglang muli ang iba’t ibang sektor, gaya ng tourismo na matinding hagupit ang naranasan dahil sa mga lockdown na nagbawal ng pabyahe-byahe papasok sa bansa.

Kayat natuwa ang inyong lingkod ng naging matapang ang Pangulo na paluwagin nga ang mga health protocol kaya naman maraming dayuhang turista ang nagdatingan sa Pilipinas at natulungan nito ang pagbangon ng ating turismo at ekonomiya. Dahil sa maagap na pagbubukas ng ating ekonomiya at sa iba pang pagsisikap ng Pangulo na maibsan ang kahirapan, iniulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na nabawasan ang kahirapan sa unang kalahating taon ng 2023. Nabawasan ang mga Pinoy na itinuturing ang kanilang sarili na mga dukha.

Kung magtutuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan na naglalayong itaas ang buhay ng mga nangangailangang pamilya at makakalikha pa ng maraming quality job, bago bumaba sa puwesto ang Pangulo ay maibababa pa sa single-digit level ang kahirapan sa bansa.

Nakikita at nararamdaman ito ng mga kababayan nating mahihirap kaya naman nagiging positibo na ang kanilang pananaw at umaasang mas magiging mabuti pa ang kanilang kalagayan at kabuhayan ngayong 2024 base na rin sa huling survey ng Pulse Asia kung saan 84% hanggang 95% ng mga nakilahok sa survey ay may natatanaw na pag-asa sa 2024.

Maging ang end-2023 survey ng Publicus Asia nagtala ng 68% sa mga respondents ang naniniwalang mas gaganda nag lagay ng ating bansa sa 2024, na mas mataas pa sa year-ago rate of 59%.

Sa fourth-quarter survey naman ng Social Weather Stations (SWS) nagtala naman ng 96% sa respondents nito nationwide na puno ng pag-asa sa darating ng 2024—ang muling pinakamataas na pagtala kapareho rin na 96%-rate noong 2017 at 2019 yearend polls.

At sa hiwalay na SWS poll, iniulat na halos isa sa bawat dalawang Filipinos (48%) ay umaasang gaganda ang kanilang buhay sa 2024, na may net personal optimism score na +42 (percentage of optimists minus percentage of pessimists), na sinasabing “excellent” score.

Maging ang Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), Employers Confederation of the Philippines (ECOP) at Philippine Exporters Confederation Inc. (PhilExport) ay umaasa ng positibong pangyayari sa 2024 tulad ng mas maraming trabaho, mas marami at malalaking negosyo o investment, at mas mababang inflation.

Hiling ko po na ang bagong taon—2024—ay patuloy na maghatid sa atin sa progreso. Sana’y manatili pa ang papataas na trajectory ng ating pambansang ekonomiya. Nais ko ding makitang inaani na ng ating mga kababayan, nating lahat, ang mga bunga ng pagbabagong inumpisahan ng ating Pangulo. Mas maayos na trabaho at mas magandang buhay para sa ating lahat.

Sama-sama tayo sa pagbangon, sama-sama sa pagtatamasa ng kaunlaran. Walang iiwanan. Sa pamamaalam natin sa taong 2023, aking ipinararating sa lahat ang isang mainit, punumpuno ng pag-asa at buong pusong pagbati ng Masaganang Bagong Taon. HAPPY 2024!