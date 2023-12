Binigyang-diin ni Senator Christopher “Bong” Go ang kahalagahan ng sentimyento ng publiko at nang pagsasa-prayoridad sa kapakanan ng mga mamamayang Filipino mula sa political interests, sa nilalaman ng anumang panukala para sa Charter Change.

Sa isang panayam sa radyo, nagpahayag si Go nang pagsang-ayon sa paninindigan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kailangang magsagawa ng isang kumprehensibong survey upang matukoy ang sentimyento ng mga mamamayan sa anumang panukalang Charter Change.

“Alam n’yo, bilang isang senador, agree po ako sa stand ng ating Senate President Migz Zubiri na kailangang ipa-survey muna. Tignan natin ano bang sentimyento ng mga kababayan natin, kung prayoridad ba ito ngayon, kakailanganin ba ito ngayon,” aniya. “At iyan po’y sang-ayon po ako diyan na pag-aralan munang mabuti.”

Nanindigan rin si Go na ang anumang panukalang baguhin ang Konstitusyon ay dapat na magbebebepisyo sa mga tao, partikular na sa mga less fortunate, at hindi ng mga pulitikong nagsusulong dito.

Aniya, “Ngunit kung saka-sakali talagang pag-usapan nila o namin ang Charter Change, dapat po’y hindi pulitiko ang makikinabang. Dapat po ang Pilipino ang makikinabang. Dapat po, yung mahihirap nating kababayan ang makikinabang.”

Una nang hinikayat ni Go ang pamahalaan at mga legal experts na pag-aralang maigi ang ideya nang pagpapalit ng system of governance ng bansa, upang gawin itong pederalismo.

“Pag-aralan natin nang mabuti ‘yung federalism, mas dagdag at malawak na control sa mga local officials sa kanilang pagresolba sa mga problema sa kanilang kinaroroonan,” aniya.

Anang senador, “mas magiging mas mabilis ang pag-unlad dahil mas malaking income matatanggap nila —yung share nila sa mga buwis… at wastong paggamit ng kanilang likas na yaman ang maiiwan po sa kanila dito sa federalism.”

Kung lilipat anila ang bansa sa pederalismo, mas makapagbibigay ng mas angkop na solusyon sa mga isyung kanilang kinakaharap ang mga lokal na pamahalaan, dahil mas pamilyar sila sa kani-kanilang sitwasyon.

“Mas magiging akma po ang magiging solusyon dahil alam ninyo ang puno’t dulo ng isyu diyan, mas kapa nila ang problema sa baba, mas alam ng mga local, so mas mabilis po ang ating mga disaster response, matutugunan kaagad,” aniya pa.