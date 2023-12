May sorpresa sina Tito, Vic at Joey sa kanilang programang “E.A.T.” sa TV5 sa Enero.

Posibleng gamitin na nila sa susunod na taon ang logo ng “Eat Bulaga” sa TV5.

Kasunod ito ng desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines na ibasura ang apela ng Television and Production Exponents Inc (TAPE Inc) hinggil sa trademark application ni Joey de Leon sa “entertainment services” ng “Eat Bulaga.”

Hawak na rin ng TVJ ang trademark ng “Eat Bulaga” para sa commercial purposes.

Ayon sa source ng Abante, posibleng sa unang o ikalawang linggo ng Enero na gamitin ng TVJ ang logo ng “Eat Bulaga” sa TV5.

May pagbabago sa anyo ng logo kumpara sa logo noong umalis sila sa GMA-7 noong Mayo.

Nauna nang sinabi ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa Abante noong Disyembre 7 na inaayos na nila ang bagong recording at logo ng “Eat Bulaga” bago ito ibida sa mga manonood sa TV5.

“Very soon pero inaayos namin new recording and logo by January 1st,” sabi noon ni Sotto.

Sa Enero na rin mapapanood ang programa ng TVJ sa CNN Philippines tuwing weekend.